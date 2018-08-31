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Прикордонники проводять необхідні заходи напередодні зустрічі хасидів-паломників

Суспільство | 31-08-2018, 11:24Коментарів: 0 0 Переглядів: 42 42    




Щороку на святкування іудейського Нового року Рош-Ха-Шана, в Україну, прибувають десятки тисяч хасидів-паломників, які відвідують місто Умань, що на Черкащині. Для організації їх належного оформлення Держприкордонслужба відпрацьовує увесь необхідний комплекс заходів. Цьогоріч свято припадає на 9 – 11 вересня.

Наразі співробітники Держприкордонслужби разом з представниками інших взаємодіючих служб та аеропортів проводять службові наради для організації пропуску, в тому числі опрацьовується порядок отримання попередньої інформації про прибуття організованих груп осіб. Також перевіряється готовність пунктів пропуску, зокрема, здійснення прикордонного контролю на окремих смугах руху та створення належних умов для роботи контрольних служб.

Додамо, що перетин кордону організованими групами паломників найбільше очікується в аеропортах столиці, Одеси та Вінниці, а інших груп в пунктах пропуску на кордоні з Польщею, Румунією та Словаччиною.

Для належної організації пропуску Держприкордонслужба збільшить кількість робочих місць і прикордонних нарядів, а з персоналом, що залучається до прикордонного контролю паломників-хасидів проводить практичні заняття.

Зокрема Головним експертно-криміналістичним центром відомства у взаємодії з керівництвом органів охорони державного кордону організовано допідготовку інспекторського складу. Нещодавно навчання пройшли в підрозділах Могилів-Подільського загону, а також відбудуться на базі підрозділів в Києві. Основна увага на заняттях приділяється практичній складовій здійснення перевірки документів, вивченню системи захисту паспортів громадян Ізраїлю та особливостям їх фальсифікації.

Крім того, зауважимо, що пріоритетом для прикордонного відомства залишається безпекова складова на державному кордоні.
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