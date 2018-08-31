Біля кордону зі Словаччиною затримано 4 нелегальних мігрантів із Індії Суспільство | 31-08-2018, 11:25 0 46



Продовжуються заходи в рамках виконання цільових профілактичних заходів «Мігрант», які співробітники Державної прикордонної служби проводять разом з іншими правоохоронними органами.



Так, учора вночі в результаті проведення таких заходів прикордонники Чопського загону спільно зі співробітниками Національної поліції виявили та затримали на Закарпатті чотирьох мігрантів. Варто зазначити, що про появу невідомих осіб у прикордонні правоохоронців поінформували місцеві жителі.



Чотирьох іноземців віком від 21 до 60 років зупинили неподалік с. Невецьке, що неподалік кордону зі Словаччиною. Під час перевірки з’ясувалося, що подорожувальники не мають при собі жодних документів. З їх слів встановлено, що є вони громадянами Індії.



Порушників затримано та доставлено до відділу поліції для проведення подальших перевірочних заходів.



Варто зазначити, що з початку проведення цільових профілактичних заходів «Мігрант» Держприкордонслужбою спільно з іншими взаємодіючими органами складено 2 786 адмінпротоколів за ст. 203 КУпАП «Порушення іноземцями та особами без громадянства правил перебування в Україні і транзитного проїзду через територію України». Загалом накладено штрафів на загальну суму понад 14,5 мільйонів гривень.





