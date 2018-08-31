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Статистичні дані обласної служби зайнятості доступні кожному

Суспільство | 31-08-2018, 11:28Коментарів: 0 0 Переглядів: 37 37    

Львівська обласна служба зайнятості як сучасна сервісна установа,
ключове завдання якої – забезпечити підприємства персоналом, а
безробітних – місцем праці, постійно оприлюднює результати надання
посередницьких послуг на офіційному веб-ресурсі, що доступний за
посиланням: https://lviv.dcz.gov.ua/
Як зазначив директор Львівського ОЦЗ Василь Барилюк, нині через сервіс
«Електронна черга» сайту будь-хто може дистанційно записатися на прийом
до спеціалістів центрів зайнятості, отримати в режимі он-лайн
профорієнтаційні послуги, відвідати електронний кабінет безробітного чи
працедавця, подати через інтернет звітність, ознайомитися зі
статистичними даними, графіком професійного навчання безробітних,
подіями, що заплановані на найближчий час, останніми новинами тощо.
За його словами, на офіційній веб-сторінці ЛОЦЗ у підрозділі «Аналітика
та статистика» рубрики «Діяльність»
(https://lviv.dcz.gov.ua/analitics/view) щомісяця оновлюється інформація
про стан обласного ринку праці. Для прикладу, у параграфі «Інфографіка»
у вигляді слайдів опубліковані найновіші дані про основні напрями
діяльності служби зайнятості за конкретний період. Інформація наочна,
структурована за розділами, відтак дозволяє самостійно відслідкувати
динаміку змін у сфері зайнятості, дізнатися основні тенденції,
підтверджені мовою цифр і фактів.
У меню «Публікації» розташовані аналітичні матеріали, в яких описана
ситуація на локальному ринку праці, надання соціальних послуг з метою
працевлаштування окремим групам безробітних, зокрема особам з
інвалідністю, вимушеним переселенцям, учасникам антитерористичної
операції, молоді, жителям села та ін. А з професійним складом
зареєстрованих безробітних, розміром заробітної плати, що вказаний у
вакансіях, можна ознайомитися у закладці «Статистичні дані у розрізі
професій».
Також у соціальній мережі Фейсбук функціонує профіль Львівського
обласного центру зайнятості (https://www.facebook.com/LvivOCZ/).
Щотижня, окрім різної інформації, що стосується аспектів
працевлаштування, на ньому оновлюється перелік вільних робочих місць і
вакантних посад, пропозиції роботи для учасників АТО, варіанти
зайнятості з наданням житла в межах України. Якщо вас цікавить ситуація
у сфері зайнятості регіону, заходьте на сайт Львівського ОЦЗ чи сторінку
ЛОЦЗ у соціальній мережі Фейсбук та оперуйте достовірними даними про
реалії ринку праці Львівщини!
Відділ інформаційної роботи Львівського обласного центру зайнятості
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