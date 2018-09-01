|
| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
|
|
переглянути
| Газета №35 (55) / 2014
|
|
переглянути
|
|
|
«Якщо ви хочете мати в житті великий успіх, то ваше серце повинно палати, горіти, не боятися», — А. Садовий до студентів-медиків
|Суспільство | 31-08-2018, 12:59
| 0 61
|
|Сьогодні, 31 серпня, на університетській площі Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького відбулось урочисте засідання Вченої ради університету з нагоди початку нового навчального року та посвяти у студенти цьогорічних першокурсників. Серед гостей свята, студентів-першокурсників та усіх викладачів і студентів медичного вишу привітав міський голова Львова Андрій Садовий.
«Львів — місто немолоде, навіть древнє. Але ви, молоді, красиві, симпатичні, наповнюєте Львів своєю енергією, даєте місту несамовитий драйв. Коли приймаємо гостей у Львові, вони завжди звертають увагу на те, як багато молоді є в місті, а значить — місто має велике майбутнє.
Ви є мудрі, освічені люди, і тому все у вас буде добре. Я вже багато разів виступав з цієї трибуни, і сьогодні якось особливо подивився на цей пам’ятник, де зображений Данко, який вириває серце, бере його як факел і йде вперед. От я дуже б хотів, щоб ви зрозуміли одну просту істину — якщо ви в житті хочете зреалізувати свої найпотаємніші, але добрі наміри, і хочете мати в житті великий успіх, то ви повинні як той Данко виймати своє серце, щоб воно палало, горіло, і навіть якщо ви будете боятися, що десь сили пропадуть, — не бійтеся. Якщо ви будете робити добрі речі, Бог дасть вам сили. Якщо ви будете мати добрі наміри, Бог скерує вас на потрібну дорогу. Я вас люблю, шаную і поважаю. Слава Львову і слава Україні!", — сказав у вітальному слові мер Львова Андрій Садовий.
Зазначимо, що відкрив урочисте засідання Вченої ради ректор Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького, заслужений працівник В Ш України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, член-кореспондент НАМН України, доктор фармацевтичних наук, професор Борис Зіменковський. Після виконання Державного Гімну України ректор привітав членів Вченої ради, викладачів і студентів Університету, усіх присутніх із святом знань і початком нового навчального року, а першокурсників — зі вступом до найстарішого медичного навчального закладу України. Опісля виступили запрошені гості.
Після привітань відбулося святкове театралізоване дійство за участю Короля Данила Галицького, під час якого студент звернувся до першокурсників і запросив до церемонії одягання білих халатів. Відтак, було зачитано «Урочисту обіцянку студента», яку повторили усі присутні на святі першокурсники.
Опісля першокурсників благословив Високопреосвященний Архиєпископ і Митрополит Львівський Владика Ігор Возьняк. Завершилися урочистості звучанням духовного гімну «Боже Великий, Єдиний».
|
| Новини по темі: Суспільство
|
|«Якщо ви хочете мати в житті великий успіх, то ваше серце повинно палати, горіти, не боятися», — А. Садовий до студентів-медиків...
|31-08-2018, 13:00
| >>>
|«Якщо ви хочете мати в житті великий успіх, то ваше серце повинно палати, горіти, не боятися», — А. Садовий до студентів-медиків...
|31-08-2018, 12:59
| >>>
|Статистичні дані обласної служби зайнятості доступні кожному...
|31-08-2018, 11:28
| >>>
|Біля кордону зі Словаччиною затримано 4 нелегальних мігрантів із Індії...
|31-08-2018, 11:25
| >>>
|Прикордонники проводять необхідні заходи напередодні зустрічі хасидів-паломників...
|31-08-2018, 11:24
| >>>
|ООС: Бойовики били з гранатометів і кулеметів, без втрат...
|31-08-2018, 09:31
| >>>
|ООС: Бойовики били з гранатометів і кулеметів, без втрат...
|31-08-2018, 07:58
| >>>
|
|
| Суспільство
|
|«Якщо ви хочете мати в житті великий успіх, то ваше серце повинно палати, горіти, не боятися», — А. Садовий до студентів-медиків...
|31-08-2018, 13:00
| >>>
|«Якщо ви хочете мати в житті великий успіх, то ваше серце повинно палати, горіти, не боятися», — А. Садовий до студентів-медиків...
|31-08-2018, 12:59
| >>>
|Статистичні дані обласної служби зайнятості доступні кожному...
|31-08-2018, 11:28
| >>>
|