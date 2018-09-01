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«Якщо ви хочете мати в житті великий успіх, то ваше серце повинно палати, горіти, не боятися», — А. Садовий до студентів-медиків

Суспільство | 31-08-2018, 12:59Коментарів: 0 0 Переглядів: 61 61    
Сьогодні, 31 серпня, на університетській площі Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького відбулось урочисте засідання Вченої ради університету з нагоди початку нового навчального року та посвяти у студенти цьогорічних першокурсників. Серед гостей свята, студентів-першокурсників та усіх викладачів і студентів медичного вишу привітав міський голова Львова Андрій Садовий.


«Львів — місто немолоде, навіть древнє. Але ви, молоді, красиві, симпатичні, наповнюєте Львів своєю енергією, даєте місту несамовитий драйв. Коли приймаємо гостей у Львові, вони завжди звертають увагу на те, як багато молоді є в місті, а значить — місто має велике майбутнє.

Ви є мудрі, освічені люди, і тому все у вас буде добре. Я вже багато разів виступав з цієї трибуни, і сьогодні якось особливо подивився на цей пам’ятник, де зображений Данко, який вириває серце, бере його як факел і йде вперед. От я дуже б хотів, щоб ви зрозуміли одну просту істину — якщо ви в житті хочете зреалізувати свої найпотаємніші, але добрі наміри, і хочете мати в житті великий успіх, то ви повинні як той Данко виймати своє серце, щоб воно палало, горіло, і навіть якщо ви будете боятися, що десь сили пропадуть, — не бійтеся. Якщо ви будете робити добрі речі, Бог дасть вам сили. Якщо ви будете мати добрі наміри, Бог скерує вас на потрібну дорогу. Я вас люблю, шаную і поважаю. Слава Львову і слава Україні!", — сказав у вітальному слові мер Львова Андрій Садовий.


Зазначимо, що відкрив урочисте засідання Вченої ради ректор Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького, заслужений працівник В Ш України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, член-кореспондент НАМН України, доктор фармацевтичних наук, професор Борис Зіменковський. Після виконання Державного Гімну України ректор привітав членів Вченої ради, викладачів і студентів Університету, усіх присутніх із святом знань і початком нового навчального року, а першокурсників — зі вступом до найстарішого медичного навчального закладу України. Опісля виступили запрошені гості.

Після привітань відбулося святкове театралізоване дійство за участю Короля Данила Галицького, під час якого студент звернувся до першокурсників і запросив до церемонії одягання білих халатів. Відтак, було зачитано «Урочисту обіцянку студента», яку повторили усі присутні на святі першокурсники.

Опісля першокурсників благословив Високопреосвященний Архиєпископ і Митрополит Львівський Владика Ігор Возьняк. Завершилися урочистості звучанням духовного гімну «Боже Великий, Єдиний».
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