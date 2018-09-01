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Групу азіатів затримали неподалік кордону зі Словаччиною
|Суспільство | 01-09-2018, 10:32
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Троє незаконних мігрантів саме вишукували спосіб дістатися Євросоюзу, коли їх затримали військовослужбовці Чопського загону.
Інформацію про перебування порушників у прикордонні прикордонникам надали місцеві жителі. Дільничному інспектору відділення «Стужиця» повідомили, що на залізничній станції «Жорнава» знаходиться трійка чоловіків азійської зовнішності. Група реагування, яка одразу ж вирушила для перевірки інформації, незабаром виявила у вказаному районі групу нелегалів без документів.
Азіатів, які назвалися громадянами Афганістану, затримали та доставили у пункт тимчасового тримання Чопського прикордонного загону. Після з’ясування обставин правопорушення та встановлення особи усіх трьох буде притягнуто до адміністративної відповідальності за ч.2 ст.204-1 КупАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України».
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