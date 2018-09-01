Групу азіатів затримали неподалік кордону зі Словаччиною Суспільство | 01-09-2018, 10:32 0 114



Троє незаконних мігрантів саме вишукували спосіб дістатися Євросоюзу, коли їх затримали військовослужбовці Чопського загону.



Інформацію про перебування порушників у прикордонні прикордонникам надали місцеві жителі. Дільничному інспектору відділення «Стужиця» повідомили, що на залізничній станції «Жорнава» знаходиться трійка чоловіків азійської зовнішності. Група реагування, яка одразу ж вирушила для перевірки інформації, незабаром виявила у вказаному районі групу нелегалів без документів.



Азіатів, які назвалися громадянами Афганістану, затримали та доставили у пункт тимчасового тримання Чопського прикордонного загону. Після з’ясування обставин правопорушення та встановлення особи усіх трьох буде притягнуто до адміністративної відповідальності за ч.2 ст.204-1 КупАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України».





