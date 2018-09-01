ВИКРАДЕНИЙ В УКРАЇНІ АВТОМОБІЛЬ ПРИКОРДОННИКИ ЗАТРИМАЛИ НА КОРДОНІ З УГОРЩИНОЮ Суспільство | 01-09-2018, 10:35 0 106

Автомобіль марки «Ауді А7», який у січні 2017 року був викрадений в Україні, виявили сьогодні вночі прикордонники Мукачівського загону. Іномаркою 2013 року випуску прямував до Угорщини 31-річний громадянин України. Для перетину кордону чоловік обрав пункт пропуску "Лужанка".

Під час заходів прикордонного контролю на автівку спрацювала база даних Інтерполу.

По даному факту прикордонники поінформували чергового Укрбюро Інтерполу в м.Києві. Водія та автомобіль передали співробітникам Нацполіції.



Прес - служба Мукачівського прикордонного загону

