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ВИКРАДЕНИЙ В УКРАЇНІ АВТОМОБІЛЬ ПРИКОРДОННИКИ ЗАТРИМАЛИ НА КОРДОНІ З УГОРЩИНОЮ
|Суспільство | 01-09-2018, 10:35
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Автомобіль марки «Ауді А7», який у січні 2017 року був викрадений в Україні, виявили сьогодні вночі прикордонники Мукачівського загону. Іномаркою 2013 року випуску прямував до Угорщини 31-річний громадянин України. Для перетину кордону чоловік обрав пункт пропуску "Лужанка".
Під час заходів прикордонного контролю на автівку спрацювала база даних Інтерполу.
По даному факту прикордонники поінформували чергового Укрбюро Інтерполу в м.Києві. Водія та автомобіль передали співробітникам Нацполіції.
Прес - служба Мукачівського прикордонного загону
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