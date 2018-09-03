В окупованому Криму протестували проти російської пенсійної реформи Суспільство | 03-09-2018, 06:58 0 70 В окупованому Сімферополі місцеве відділення російської компартії провело 2 вересня мітинг проти російської пенсійної реформи.



Про це з посиланням на прес-службу партії повідомляє Радіо Свобода.



Учасники заходу тримали в руках плакати "Ні грабіжницькій реформі!", "Ми хочемо жити, а не виживати!", "Уряд Медведєва – вороги народу!" та інші.



Організатори мітингу заявили, що телезвернення російського президента Владіміра Путіна про пенсійну реформу "не виправдало надій".



За результатами мітингу була схвалена резолюція, згідно з якою комуністи вимагають розпустити уряд сусідньої Росії на чолі з Дмітрієм Медведєвим, Держдуму Росії, підконтрольний Кремлю парламент Криму.



2 вересня на мітингу в центрі Севастополя також вимагали відставки уряду сусідньої Росії і проведення референдуму щодо пенсійної реформи.



Президент Росії 29 серпня в телезверненні запропонував підвищити пенсійний вік для жінок до 60 років, а не до 63, як пропонував уряд. Однак Путін, як і уряд Медведєва, вважає, що чоловіки повинні виходити на пенсію в 65 років. Також Путін додав, що необхідно встановити адміністративну та кримінальну відповідальність за звільнення або відмову в прийомі на роботу співробітників передпенсійного віку.



Раніше підконтрольні Кремлю парламенти Криму і Севастополя підтримали проект російського закону про пенсійну реформу.