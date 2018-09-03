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Окупанти в Криму знайшли аргумент на користь відновлення подачі води з Дніпра
|Суспільство | 03-09-2018, 07:00
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|Російська окупаційна влада Криму намагається використовувати наслідки екологічної катастрофи на півночі Криму як аргумент на користь відновлення подачі води з Дніпра.
Про це голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров написав у facebook.
"Почалося обережне зондування можливості відновлення подачі дніпровської води в тимчасово окупований Крим по Північно-Кримському каналу. Тепер в якості аргументів, покликаних розжалобити офіційну владу України і міжнародне співтовариство, російські окупанти використовують наслідки екологічної катастрофи, викликаної отруйними викидами заводу "Кримський титан", - повідомив Чубаров.
Він пояснив, що за твердженням російських окупантів, нестача води для заповнення відстійників, мовляв, призвела до надмірної концентрації кислоти, що стало причиною отруєння околиць.
"Не вдаючись в обговорення російської позиції, зауважимо, що єдиним ефективним заходом для запобігання отруєнню навколо заводу "Кримський титан" являється деокупація Криму та повне припинення українською владою діяльності цього заводу", - заявив Чубаров.
Чубаров підкреслив, що справжньою, ледь прихованою метою російської окупаційної влади, є намагання будь-якою ціною і зусиллями наповнити до зими дніпровською водою водосховища Криму.
"Зрозуміло, що такої можливості окупантам ми не дамо", - наголосив він.
Нагадаємо, після анексії Криму Україна припинила подачу води на півострів по Північно-Кримському каналу.
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