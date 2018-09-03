В історичному музеї в Бразилії сталася потужна пожежа Суспільство | 03-09-2018, 07:06 0 93 У заснованому 200 років тому музеї в Ріо-де-Жанейро сталася потужна пожежа, що загрожує колекції з більш ніж 20 мільйонів експонатів, починаючи від археологічних знахідок і закінчуючи історичними пам'ятними речами.



Про це, посилаючись на веб-сайт Globo, пише Reuters.



Інформації про смертельні випадки, травми, причини пожежі або ступені шкоди в Національному музеї Ріо немає.



Вогонь спалахнув після закриття.



"Знищення будівлі, яка колись була палацом імператорів, що стала непридатною, є "незліченною втратою для Бразилії", - заявив президент Бразилії Мішел Темер.



"Двісті років роботи, досліджень та знань були втрачені", - сказав він.



"Музей страждав від багаторічного нехтування з боку численних урядів", - заявив заступник директора установи мережі Globo TV.



"Ми ніколи нічого не отримували від федерального уряду", - сказав чиновник Луїс Дуарте.



"Нещодавно ми досягли угоди з державним банком розвитку BNDES про масштабні інвестиції, щоб ми могли нарешті відновити палац і, за іронією долі, ми планували нову систему запобігання пожеж", - додав він.



У червні на сайті банку BNDES було опубліковано повідомлення про рішення інвестувати 21,7 млн. Реалів (5,35 млн. Дол. США) в "фізичне відновлення історичної будівлі", а також проведення роботи, яка "забезпечила б більшу безпеку його колекцій" .

Музей пов'язаний з федеральним університетом Ріо-де-Жанейро, він був заснований в 1818 році. У ньому знаходяться кілька знакових колекцій, включаючи єгипетські артефакти і найстаріші людські скам'янілості, знайдені в Бразилії.