|
| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
|
|
переглянути
| Газета №35 (55) / 2014
|
|
переглянути
|
|
|
В історичному музеї в Бразилії сталася потужна пожежа
|Суспільство | 03-09-2018, 07:06
| 0 93
|
|У заснованому 200 років тому музеї в Ріо-де-Жанейро сталася потужна пожежа, що загрожує колекції з більш ніж 20 мільйонів експонатів, починаючи від археологічних знахідок і закінчуючи історичними пам'ятними речами.
Про це, посилаючись на веб-сайт Globo, пише Reuters.
Інформації про смертельні випадки, травми, причини пожежі або ступені шкоди в Національному музеї Ріо немає.
Вогонь спалахнув після закриття.
"Знищення будівлі, яка колись була палацом імператорів, що стала непридатною, є "незліченною втратою для Бразилії", - заявив президент Бразилії Мішел Темер.
"Двісті років роботи, досліджень та знань були втрачені", - сказав він.
"Музей страждав від багаторічного нехтування з боку численних урядів", - заявив заступник директора установи мережі Globo TV.
"Ми ніколи нічого не отримували від федерального уряду", - сказав чиновник Луїс Дуарте.
"Нещодавно ми досягли угоди з державним банком розвитку BNDES про масштабні інвестиції, щоб ми могли нарешті відновити палац і, за іронією долі, ми планували нову систему запобігання пожеж", - додав він.
У червні на сайті банку BNDES було опубліковано повідомлення про рішення інвестувати 21,7 млн. Реалів (5,35 млн. Дол. США) в "фізичне відновлення історичної будівлі", а також проведення роботи, яка "забезпечила б більшу безпеку його колекцій" .
Музей пов'язаний з федеральним університетом Ріо-де-Жанейро, він був заснований в 1818 році. У ньому знаходяться кілька знакових колекцій, включаючи єгипетські артефакти і найстаріші людські скам'янілості, знайдені в Бразилії.
|
| Новини по темі: Суспільство
|
|Цьогоріч у перший клас пішла рекордна кількість першачків за останні 10 років...
|03-09-2018, 16:02
| >>>
|Внесено зміни до Порядку підтвердження статусу осіб, які беруть безпосередню участь в антитерористичній операції, з метою застосування пільги з оподаткування військовим збором...
|03-09-2018, 14:21
| >>>
|Двох німецьких офіцерів звинуватили у нацистському вітанні...
|03-09-2018, 10:09
| >>>
|ООС: окупанти продовжують порушувати тишу, поранено 8 бійців ЗСУ...
|03-09-2018, 07:46
| >>>
|У Запоріжжі нацгвардієць запобіг самогубству 16-річної дівчини...
|03-09-2018, 07:07
| >>>
|В історичному музеї в Бразилії сталася потужна пожежа...
|03-09-2018, 07:06
| >>>
|Окупанти в Криму знайшли аргумент на користь відновлення подачі води з Дніпра...
|03-09-2018, 07:00
| >>>
|