У Запоріжжі нацгвардієць запобіг самогубству 16-річної дівчини Суспільство | 03-09-2018, 07:07 0 103 У Запоріжжі військовослужбовець Нацгвардії України відмовив від самогубства 16-річної дівчину, яка збиралася зістрибнути з греблі ДніпроГЕСу.



Про це йдеться у повідомленні на сторінці Військової частини 3029 НГУ.



31 серпня, близько 6-ї години військовослужбовець 9-го полку оперативного призначення Національної гвардії України старший солдат Леонід Стукало врятував дівчину, яка збиралася стрибнути з греблі ДніпроГЕСу.



Проїжджаючи повз на власному автомобілі, солдат помітив дівчину яка стояла на огороджувальних перилах греблі. Військовослужбовець зупинив автомобіль за 100 метрів від дівчини, щоб не налякати її, і обережно наблизився до неї. Стукало переконав дівчину не укорочувати собі віку та допоміг їй перелізти на проїжджу частину. Дівчина плакала та не могла пояснити свій вчинок.



Військовослужбовець відвіз молоду дівчину до Дніпровського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області, де з’ясувалось, що вона зникла з дому 2 дні тому і виконувала завдання із гри "Синій кит", де останнім завданням був стрибок з греблі.