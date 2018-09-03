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ООС: окупанти продовжують порушувати тишу, поранено 8 бійців ЗСУ
|Суспільство | 03-09-2018, 07:46
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|Упродовж минулої доби російські окупанти 16 разів відкривали вогонь по позиціях українських військ.
Про це повідомляє прес-центр ООС.
Противник вів прицільний вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Російсько-окупаційні війська здійснювали обстріли позицій Об’єднаних сил в районах населених пунктів Кримське, Шуми, Південне, Кам'янка, Мар'їнка, Березове, Павлопіль, Гнутове, Лебединське, Водяне та Широкине.
Внаслідок обстрілів позицій Об’єднаних сил 4 військовослужбовців упродовж доби отримали поранення, ще четверо зазнали легких ушкоджень. Повідомляється, що усі вони вчасно евакуйовані з позицій, доставлені до медичних установ та отримують належне лікування.
За даними розвідки, протягом доби трьох окупантів знищено та ще шістьох поранено.
Від початку доби противник 4 рази обстріляв позиції ООС в районі Пісків, Водяного, Павлополя та Кримського з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Втрат серед українських військовослужбовців немає.
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