ООС: окупанти продовжують порушувати тишу, поранено 8 бійців ЗСУ Суспільство | 03-09-2018, 07:46 0 91 Упродовж минулої доби російські окупанти 16 разів відкривали вогонь по позиціях українських військ.



Про це повідомляє прес-центр ООС.



Противник вів прицільний вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.



Російсько-окупаційні війська здійснювали обстріли позицій Об’єднаних сил в районах населених пунктів Кримське, Шуми, Південне, Кам'янка, Мар'їнка, Березове, Павлопіль, Гнутове, Лебединське, Водяне та Широкине.



Внаслідок обстрілів позицій Об’єднаних сил 4 військовослужбовців упродовж доби отримали поранення, ще четверо зазнали легких ушкоджень. Повідомляється, що усі вони вчасно евакуйовані з позицій, доставлені до медичних установ та отримують належне лікування.



За даними розвідки, протягом доби трьох окупантів знищено та ще шістьох поранено.



Від початку доби противник 4 рази обстріляв позиції ООС в районі Пісків, Водяного, Павлополя та Кримського з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Втрат серед українських військовослужбовців немає.