Двох німецьких офіцерів звинуватили у нацистському вітанні Суспільство | 03-09-2018, 10:09 0 96 Поліція південної німецької землі Баварії розслідує дії двох офіцерів, підозрюваних у незаконному гітлерівському вітанні.



Про це пише Reuters.



Німецька Конституція вважає злочином демонстрацію нацистських символів, а сам інцидент, ймовірно, буде підживлювати гарячі дебати про расизм і підйом ультраправих після рекордного припливу в основному мусульманських мігрантів три роки тому.



Поліція заявила в заяві в суботу, що двоє поліцейських вигукували антиіммігрантські вигуки і віддали салют в пабі в місті Розенхайм.



Вона отримала свою інформацію від свідка, який був у тому ж пивному барі, що і два офіцери.



Третій чоловік, названий в заяві поліції охоронцем, також "зігував". Дії підозрюваних вивчають правоохоронці.



Німецькі політики закликали до дій у боротьбі з зростанням ворожості по відношенню до іноземців після того, як минулої неділі скінхеди зіткнулися з поліцією в східному місті, де чоловік був смертельно поранений, а два мігранта були ідентифіковані як основні підозрювані.



Скінхеди піднімали руки в нацистських салютах, переслідували людей, які здавалися іноземцями, і билися з поліцією в Хемніці після того, як поліція ідентифікувала підозрюваних сирійцем і іракцем.



Ліберальна імміграційна політика канцлера Ангели Меркель прийняла понад 1,6 мільйона людей за останні чотири роки.



Приплив сприяв зростанню партії "Альтернатива для Німеччини" (AfD), яка вперше увійшла в парламент на виборах в минулому році з кампанією, яка проголосила іслам несумісним з німецькою Конституцією.



Близько 8000 людей взяли участь у демонстрації, організованій AfD і антиісламській групі PEDIGA в Хемніці в суботу. Близько 3000 людей взяли участь в акції протесту протиборчих лівих груп.



Ліві групи проведуть концерт в понеділок в місті, щоб засудити ксенофобію і ненависть до біженців та іноземців.