Цьогоріч у перший клас пішла рекордна кількість першачків за останні 10 років Суспільство | 03-09-2018, 16:02 0 31 У 2018−2019 навчальному році у місті Львові до першого класу пішла найбільша кількість дітей за останні десять років. За інформацією управління освіти, станом на сьогодні, 9080 дітей вперше сіли за шкільну парту, що у порівнянні з минулим навчальним роком на понад 700 дітей більше.



«Торік, у 2017−2018 н. р,. було 8448 першачків, у 2016−2017 н. р. було 8223, 2015−2016 н. р. 8497 і у 2014−2015 н. р. було 7677 першачків.



Також додамо, що станом на 1 вересня 2018 року у загальноосвітніх навчальних закладах м. Львова навчатиметься 4198 учнів 11-х класів", — зазначила Зоряна Довганик, начальник управління освіти ЛМР.