На Яворівщині стартували міжнародні військові навчання «Rapid Trident-2018» Суспільство | 03-09-2018, 19:24 0 100





Сьогодні, 3 вересня, на території Міжнародного центру миротворчості та безпеки Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного відбулося відкриття найбільших в Україні спільних сухопутних навчань підрозділів Збройних Сил України та армійських підрозділів іноземних держав.

До навчань залучатимуть бронетехніку та проводитимуть навчальні стрільби зі стрілецької зброї, а також здійснюватимуть польоти вертольотів армійської авіації.

«Такі навчання дають можливість нашим військовослужбовцям не лише перейняти закордонний досвід, а й поділитися своїм. Українська армія 2014 року стала на шлях відродження і зараз прямує до свого вдосконалення. Наше військо ніколи не зупиниться на цьому шляху. Ми вдячні нашим партнерам, зокрема, зі Сполучених Штатів Америки за цю підтримку. Разом ми сильніші, разом ми переможемо», - зазначила заступник керівника апарату Львівської облдержадміністрації Оксана Томашук.

Готуючись до Rapid Trident, українські військовослужбовці тижнями інтенсивно навчалися в польових умовах. Rapid Trident є кульмінацією щорічних багатонаціональних навчань, які засвідчують підтримку союзників та парнерів Міністерство оборони України та Збройним Силам України.

У 2017 році у навчаннях Rapid Trident взяли участь 2,5 тисяч військовослужбовців з 15 країн світу. Крім України і США у маневрах взяли участь армії з Канади, Болгарії, Грузії, Естонії, Італії, Латвії, Литви, Молдови, Норвегії, Польщі, Румунії, Туреччини та Великої Британії.

