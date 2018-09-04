На Турківщині запрацювала новозбудована школа Суспільство | 03-09-2018, 19:35 0 76

Сьогодні, 3 вересня, одночасно зі стартом нового навчального року в селі Лосинець на Турківщині відбулося урочисте відкриття новозбудованої Лосиненської ЗОШ І-ІІ ст.

«Сьогодні у Лосинці особливе свято Першого дзвоника. Діти повинні здобувати знання в гідних умовах, і відтепер вони мають таку можливість. Переконаний, що ця школа стане гарним освітнім центром. Я дуже хочу, щоб ви обов'язково пам'ятали, що ми маємо змогу сьогодні святкувати, навчатись, працювати, будувати майбутнє, дякуючи тим, хто стоїть на захисті наших кордонів на Сході України. Ми повинні завдячувати українському воїну, солдату, нашій армії, яка сьогодні за тисячу кілометрів від Львова боронить нашу землю. Армії, яка за декілька років стала сильною і здатна виконати поставлені перед нею завдання», - наголосив під час урочистої церемонії відкриття нового освітнього закладу голова Львівської ОДА Олег Синютка.

Очільник Львівщини висловив подяку будівельникам та нагородив їх іменними годинниками. Олег Синютка також поспілкувався із керівництвом закладу та учнями й презентував шкільній громаді сучасний багатофункціональний телевізор.

Опісля учні, гості та громада села мали змогу взяти участь у телемості із церемонії відкриття шкіл на Донеччині, Вінниччині та інших населених пунктах України.

Зазначимо, з вересня 2018 року у школі навчатиметься 63 учні. У закладі освіти здійснено заходи щодо створення нового освітнього середовища. Нова школа повністю обладнана та технічно оснащена відповідно до вимог «Нової української школи» – для першокласників створені всі умови для навчання за новими стандартам та вимогами.

