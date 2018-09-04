На Сколівщині відкрили нову школу Суспільство | 03-09-2018, 19:36 0 79



Сьогодні, 3 вересня, у селі Верхня Рожанка на Сколівщині урочисто відкрили новозбудований Верхньорожанківський ЗЗСО І-ІІ ступенів.

Самі мешканці села Верхня Рожанка назвали новозбудовану школу кольоровою мрією.

«Ще чотири роки тому Україна не мала ким боронитися. Сьогодні українське військо захищає наші кордони, а наші діти із квітами й портфелями поспішають до школи. І так буде завжди. Ніхто ніколи не поставить нас на коліна, - зазначила під час урочистого відкриття освітнього закладу керівник апарату Львівської ОДА Маріанна Вільшинська. - Сьогодні наші першокласники сядуть за парти не просто школи, а кольорової мрії. Україна дбає про своє майбутнє: лише у Львівській області із початком нового навчального року відкриваються три нові школи. Шановні учні, будьте мудрими, вчіться, здобувайте знання, не промарнуйте цей час дарма».

Сьогодні у школі навчатиметься близько 200 дітей, яким до того доводилось відвідувати уроки у три зміни. Також у закладі загальної середньої освіти села Верхня Рожанка передбачили групу дошкільного віку.

Нагадаємо, що будівництво Верхньорожанківської ЗОШ І-ІІ ступенів розпочали майже 20 років тому.

