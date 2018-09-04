У рамках проекту «Я МАЮ ПРАВО!» проведено зустріч із платниками податків Суспільство | 03-09-2018, 23:15 0 99

В рамках правопросвітницького проекту «Я МАЮ ПРАВО!», мета якого підвищити рівень компетентності українців щодо їх прав, у приміщенні Залізничної ОДПІ Головного управління ДФС у Львівській області, за участі першого заступника начальника Залізничної ОДПІ Андрія Романовича Огоновського, проведено зустріч з платниками податків.

В ході заходу обговорено особливості реалізації та механізми отримання всіх необхідних послуг фіскальної служби: реєстрація, консультація, надання адміністративних послуг, проведення звірок, прийом звітності, видача довідок, робота приймальні громадян.

Посадовець наголосив, що на веб - порталі Державної фіскальної служби України працюють електронні сервіси, скориставшись якими можна отримати необхідну послугу, довідку чи інформацію не виходячи з офісу чи дому. Електронні сервіси надають можливість платникам раціонально використовувати та економити робочий час.

Зокрема було надано консультації громадянам з питань єдиного податку, а також порядку реєстрації та ведення господарської діяльності фізичними особами-підприємцями. В ході зустрічі присутнім надали вичерпні відповіді на усі запитання.

