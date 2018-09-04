Пілотний проект ДФС України «Електронний чек» в дії Суспільство | 03-09-2018, 23:21 0 119

Залізнична ОДПІ Головного управління ДФС у Львівській області нагадує, про пілотний проект електронної системи – «Електронний чек»(e-Receipt) запроваджений Державною фіскальною службою України.

Завдання новітньої моделі полягає у впровадженні альтернативного технологічного рішення для реєстрації розрахункових операцій у сфері торгівлі без застосування традиційних реєстраторів розрахункових операцій (касові апарати).

Слід зазначити, що програма «Електронний чек» має низку суттєвих переваг, зокрема:

· систему можна встановити на будь-який пристрій – персональний комп’ютер, планшет чи смартфон;

· вона доступна, безкоштовна та може бути інтегрована з іншими системами ДФС і бухгалтерськими програмами;

· має найвищий ступінь захисту й працює 24 години на добу та 7 днів на тиждень.

Водночас, застосування такої моделі на практиці позбавляє необхідності встановлювати традиційний касовий апарат і відповідно друкувати паперові чеки. Фіскальний чек громадяни зможуть перевірити у відкритій частині Електронного кабінету, розміщеного на офіційному веб-порталі ДФС України. Це дає змогу покупцю (у разі необхідності) захисти свої права як споживача: скористатися електронним чеком та пред’явити його.

