Сімейне фермерське господарство може здійснювати діяльність на єдиному податку 4-ї групи Суспільство | 03-09-2018, 23:24 0 103

Залізнична ОДПІ Головного управління ДФС у Львівській області звертає увагу, що 15 серпня 2018 року набув чинності Закон України від 10.07.2018 № 2497-VIII "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законів України щодо стимулювання утворення та діяльності сімейних фермерських господарств".

Закон №2497 набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування (опублікований в офіційному виданні «Голос України» 14.08.2018 №150).

Так, сімейне фермерське господарство без статусу юридичної особи організовується фізичною особою самостійно або спільно з членами її сім'ї на підставі договору (декларації) про створення сімейного фермерського господарства.

Такі фізичні особи - підприємці, які провадять діяльність виключно в межах фермерського господарства, зареєстрованого відповідно до Закону України "Про фермерське господарство", можуть бути платниками єдиного податку четвертої групи за умови виконання сукупності таких вимог:

- здійснюють виключно вирощування, відгодовування сільськогосподарської продукції, збирання, вилов, переробку такої власновирощеної або відгодованої продукції та її продаж;

- провадять господарську діяльність (крім постачання) за місцем податкової адреси;

- не використовують працю найманих осіб;

- членами фермерського господарства такої фізичної особи є лише члени її сім'ї у визначенні частини другої ст. 3 Сімейного кодексу України;

- площа сільськогосподарських угідь та/або земель водного фонду у власності та/або користуванні членів фермерського господарства становить не менше 2 га, але не більше 20 га.

При цьому, новоутворені сільськогосподарські товаровиробники фізичні особи - підприємці можуть бути платниками податку у рік їх державної реєстрації.

Крім того, суми податку на доходи фізичних осіб, нараховані податковим агентом з доходів за здавання фізичними особами в оренду (суборенду, емфітевзис) земельних ділянок, земельних часток (паїв), виділених або не виділених в натурі (на місцевості), сплачуються таким податковим агентом до відповідного бюджету за місцезнаходженням таких об'єктів оренди (суборенди, емфітевзису).

Тобто податок з доходів фізичних осіб з орендної плати за земельні ділянки (паї) підлягає сплаті до місцевих бюджетів за місцезнаходженням таких земельних ділянок.

Ще одне нововведення передбачає надання сімейним фермерським господарствам - платникам єдиного податку 4-ї групи додаткової фінансової підтримки через механізм доплати на користь застрахованих осіб - членів/голови сімейного фермерського господарства єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (доплата ЄСВ за рахунок Державного бюджету протягом 10 років).

