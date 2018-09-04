В Україні споживання електроенергії зросло на 3,3% — Міненерго Суспільство | 04-09-2018, 07:45 0 65 Галузі економіки та населення за сім місяців 2018 року спожили електричної енергії на 3,3% більше, ніж за відповідний період торік.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Міністерство енергетики та вугільної промисловості.



"Споживання електроенергії (нетто) галузями національної економіки та населенням протягом 7 місяців 2018 року становило 70 926,8 млн кВт-год., що на 2 273,4 млн кВт-год. (або 3,3%) більше аналогічного показника 2017 року", - йдеться у повідомленні.



При цьому, за даними міністерства, деякі промислові споживачі споживання електроенергії зменшили. Зокрема, паливна промисловість - на 2,9%, промисловість будівельних матеріалів - на 0,3% і транспорт - на 0,8%.



Також зазначається, що за січень-липень 2018 року споживачам відпущено електричної енергії від енергопостачальних компаній на 12 297,4 млн грн (або на 12,9%) більше порівняно з відповідним періодом 2017 року, а оплачено - на 15 145,0 млн грн (або на 16,6%) більше. Рівень оплати електричної енергії становив 99,1%, що на 3,1 відсоткового пункта перевищує аналогічний показник 2017 року.



Нагадаємо, "ДТЕК ВДЕ" залучила позикове фінансування в розмірі 90 мільйонів євро для будівництва першої черги Приморської вітроелектростанції потужністю 100 МВт у Запорізькій області.



Економічна правда