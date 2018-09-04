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Щороку близько 1 млн українців покидають країну - Клімкін
|Суспільство | 04-09-2018, 07:57
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|Глава МЗС України наголосив, що кожного року з України за кордон виїжджають близько 1 млн громадян.
Про це він сказав в ефірі програми "Свобода слова" на ICTV.
"У нас справді катастрофічна ситуація. Приблизно 1 мільйон українців виїжджають щороку. Ми вважаємо, що, на жаль, ця негативна тенденція найближчим часом збережеться", - підкреслив міністр.
Клімкін зазначив, що, за останніми даними, в одній тільки Польщі проживає близько 1,4 мільйона українців.
В основному, українці їдуть за кордон працювати і осідають у країнах ближнього зарубіжжя, але багато в пошуках кращого життя їдуть ще далі в Європу і Америку.
Як повідомлялось, близько дев'яти мільйонів українців щороку виїжджають за кордон на сезонні роботи.
Міністр соціальної політики Андрій Рева заявив, що, за даними Державної міграційної служби України, постійно за кордоном працюють понад 3 мільйони 200 тисяч українських громадян.
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