Щороку близько 1 млн українців покидають країну - Клімкін Суспільство | 04-09-2018, 07:57 0 73 Глава МЗС України наголосив, що кожного року з України за кордон виїжджають близько 1 млн громадян.



Про це він сказав в ефірі програми "Свобода слова" на ICTV.



"У нас справді катастрофічна ситуація. Приблизно 1 мільйон українців виїжджають щороку. Ми вважаємо, що, на жаль, ця негативна тенденція найближчим часом збережеться", - підкреслив міністр.



Клімкін зазначив, що, за останніми даними, в одній тільки Польщі проживає близько 1,4 мільйона українців.



В основному, українці їдуть за кордон працювати і осідають у країнах ближнього зарубіжжя, але багато в пошуках кращого життя їдуть ще далі в Європу і Америку.



Як повідомлялось, близько дев'яти мільйонів українців щороку виїжджають за кордон на сезонні роботи.



Міністр соціальної політики Андрій Рева заявив, що, за даними Державної міграційної служби України, постійно за кордоном працюють понад 3 мільйони 200 тисяч українських громадян.