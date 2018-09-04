ООС: Бойовики збільшили кількість обстрілів, 2 поранених Суспільство | 04-09-2018, 08:07 0 84 Попри дію "шкільного" перемир'я, бойовики помітно збільшили кількість обстрілів позицій ОС - минулої доби 20 разів відкривали вогонь, 2 українських військових отримали поранення. Від початку поточної доби окупанти 6 разів порушили режим тиші - втрат серед бійців ООС немає.



Про це йдеться у зведенні прес-центру Об'єднаних сил станом на 7:00.



"Російські окупаційні війська вели прицільний вогонь із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.



Ворог здійснював обстріли наших позицій в районах населених пунктів Кримське, Миронівський, Зайцеве, Шуми, Опитне, Піски, Павлопіль, Гнутове, Водяне та Лебединське", - підкреслили у штабі.



"Під час ведення бойових дій протягом минулої доби двоє військовослужбовців Об'єднаних сил отримали поранення", - наголосили у прес-центрі.



За даними розвідки, минулої доби 2 бойовиків було знищено, ще 2 поранено.



"Від початку поточної доби противник 6 разів обстріляв позиції наших військ. На Донецькому напрямку - з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї в районі Красногорівки.



На Маріупольському напрямку - з великокаліберних кулеметів поблизу населених пунктів Гнутове, Лебединське та Широкине. Втрат серед наших оборонців немає", - йдеться у звіті.