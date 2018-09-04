В окупованому Криму російські силовики увірвалися з обшуком до активіста Суспільство | 04-09-2018, 10:35 0 37 Вранці 4 вересня в будинок кримського активіста Марлена Мустафаєва в селищі Кам'янка Сімферопольського району увірвалися російські силовики з обшуком.



Про це повідомляє об'єднання "Кримська солідарність".



За попередніми даними активістів, обшук ініційований ФСБ, проте спецслужби відмовляються називати його причини.



Зазначається, що на вулиці стоїть автозак, який перекрив вхід у двір будинку Мустафаєва. У будинку знаходиться його півторарічна донька і літня, хвора теща.







Повідомляється, що в лютому 2017 року у будинку Марлена Мустафаєва пройшов обшук у справі про демонстрацію "екстремістської символіки". Силовики вилучили у Мустафаєва комп'ютерну техніку і кілька книг.



Мустафаєва прийшли підтримати десять чоловік, які знімали те, що відбувається на відео і транслювали дії силовиків в соціальних мережах. Всі ці люди були затримані. Пізніше Мустафаєва за звинуваченням в "пропаганді або публічному демонструванні атрибутики або символіки екстремістських організацій" (частина 1 статті 20.3 КоАП Росії) заарештували на 11 діб, його соратників - на п'ять. Активіст вийшов з-під арешту 4 березня.



З вересня минулого року Мустафаєва викликали до Слідчого комітету Київського району Сімферополя для надання свідчень.