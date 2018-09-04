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В окупованому Криму російські силовики увірвалися з обшуком до активіста
|Суспільство | 04-09-2018, 10:35
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|Вранці 4 вересня в будинок кримського активіста Марлена Мустафаєва в селищі Кам'янка Сімферопольського району увірвалися російські силовики з обшуком.
Про це повідомляє об'єднання "Кримська солідарність".
За попередніми даними активістів, обшук ініційований ФСБ, проте спецслужби відмовляються називати його причини.
Зазначається, що на вулиці стоїть автозак, який перекрив вхід у двір будинку Мустафаєва. У будинку знаходиться його півторарічна донька і літня, хвора теща.
Повідомляється, що в лютому 2017 року у будинку Марлена Мустафаєва пройшов обшук у справі про демонстрацію "екстремістської символіки". Силовики вилучили у Мустафаєва комп'ютерну техніку і кілька книг.
Мустафаєва прийшли підтримати десять чоловік, які знімали те, що відбувається на відео і транслювали дії силовиків в соціальних мережах. Всі ці люди були затримані. Пізніше Мустафаєва за звинуваченням в "пропаганді або публічному демонструванні атрибутики або символіки екстремістських організацій" (частина 1 статті 20.3 КоАП Росії) заарештували на 11 діб, його соратників - на п'ять. Активіст вийшов з-під арешту 4 березня.
З вересня минулого року Мустафаєва викликали до Слідчого комітету Київського району Сімферополя для надання свідчень.
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