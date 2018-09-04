Британські університети закликають спростити візові правила для іноземних студентів Суспільство | 04-09-2018, 10:37 0 37 Лідери університетів закликають внести зміни до візової системи Великої Британії, щоб дозволити іноземним студентам залишатися і працювати протягом двох років після закінчення університету.



Про це пише BBC.



Університети кажуть, що в протилежному разі іноземні студенти, які приносять 26 млрд фунтів стерлінгів в економіку Британії, будуть вибирати такі країни, як США, Канада і Австралія.



Дослідження показали, що Австралія вже обганяє Велику Британію і є другим за обсягами місцем призначення іноземних студентів.



Уряд заявив, що немає обмеження на законну кількість іноземних студентів.



У цьому місяці консультативний Комітет з міграції, який дає уряду незалежні рекомендації щодо імміграції, повинен повідомити про вплив іноземних студентів, які нині час вважаються вихідцями з-за меж Великої Британії і Європейського Союзу.



Раніше уряд відхилив заклики виключити іноземних студентів з числа мігрантів.



США, Австралія та Канада дозволяють іноземним студентам працювати після закінчення навчання.



Студенти можуть залишитися після закінчення навчання у Великій Британії. Але є обмеження щодо того, скільки повинні заробляти випускники, терміни для переходу на роботу і вимоги до спонсорства, - і університети хочуть менш обмежений підхід.



"Випускники можуть залишитися, якщо вони отримують роботу відповідного рівня, проходять стажування або подають заявку на створення бізнесу у Великій Британії. Аспіранти також можуть залишитися на додатковий рік, щоб отримати досвід роботи або стати підприємцем", - заявила прес-секретар МВС Великої Британії.



Нагадаємо, Міністерство внутрішніх справ Великої Британії (Home Office) оголосило пом'якшення вимог візової категорії Tier 4 для іноземних студентів з 25 країн.