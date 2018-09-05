ВИКРАДЕНИЙ У ВЕЛИКОБРИТАНІЇ JAGUAR ЗАТРИМАЛИ ПРИКОРДОННИКИ НА ЛЬВІВЩИНІ Суспільство | 04-09-2018, 11:59 0 109



Іномарку, яка знаходилась у міжнародному розшуку, знайшли прикордонники Львівського загону завдяки використанню бази даних Інтерполу.

Учора ввечері в пункт пропуску «Рава-Руська» прибув легковий автомобіль «Jaguar» англійської реєстрації. За кермом іномарки знаходився 68-річний громадянин Великобританії. Під час здійснення заходів прикордонного контролю стосовно транспортного засобу 2009 року випуску спрацювала база даних Інтерполу. Як з’ясувалось, з листопада 2013 року автомобіль перебуває у розшуку. Іномарка була викрадена на території Великобританії.

За даним фактом поінформовано Укрбюро Інтерполу в м. Київ. Автомобіль встановленим порядком передано співробітникам Нацполіції.



Прес – служба Львівського прикордонного загону

