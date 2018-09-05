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ВИКРАДЕНИЙ У ВЕЛИКОБРИТАНІЇ JAGUAR ЗАТРИМАЛИ ПРИКОРДОННИКИ НА ЛЬВІВЩИНІ

Суспільство | 04-09-2018, 11:59Коментарів: 0 0 Переглядів: 109 109    


Іномарку, яка знаходилась у міжнародному розшуку, знайшли прикордонники Львівського загону завдяки використанню бази даних Інтерполу.
Учора ввечері в пункт пропуску «Рава-Руська» прибув легковий автомобіль «Jaguar» англійської реєстрації. За кермом іномарки знаходився 68-річний громадянин Великобританії. Під час здійснення заходів прикордонного контролю стосовно транспортного засобу 2009 року випуску спрацювала база даних Інтерполу. Як з’ясувалось, з листопада 2013 року автомобіль перебуває у  розшуку. Іномарка була викрадена на території Великобританії.
За даним фактом поінформовано Укрбюро Інтерполу в м. Київ. Автомобіль встановленим порядком  передано співробітникам Нацполіції.

Прес – служба Львівського прикордонного загону
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