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РФ і Асад завдали авіаудару в Ідлібі, загинули цивільні
|Суспільство | 05-09-2018, 06:01
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|Російські та сирійські літаки завдали удару в провінції Ідліб, незважаючи на заплановану зустріч лідерів РФ, Ірану і Туреччини для обговорення очікуваного наступу урядових сил на контрольований повстанцями регіон.
Про це, посилаючись на Обсерваторію з прав людини, пише Reuters.
Російські та сирійські літаки завдали удару по сільській місцевості на західному кордоні провінції Ідліб, загинули 13 осіб, які не були бойовиками.
Авіаудар був нанесений через кілька годин після заяви президента США Дональда Трампа, в якій він застеріг Росію від необачної атаки на Ідліб.
У Кремлі відкинули попередження Трампа, заявивши, що в Ідлібі домінують джихадистські угруповання.
Ідліб, притулок для цивільних осіб і повстанців, які мігрували з інших районів Сирії, а також потужних джихадистських сил, був вражений хвилею повітряних ударів і обстрілів цього місяця, в можливій прелюдії до повномасштабного урядового наступу.
США застерегли від будь-якого застосування там хімічної або біологічної зброї і пообіцяли "рішучу відповідь" у разі атаки в Ідлібі. Туреччина, яка встановила військові пости в Ідлібі, закликала Москву відмовитися від нових масових бомбардувань у регіоні.
Однак напередодні міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що Росія і Туреччина домовилися про підготовку операції проти терористів угруповання "Фронт ан-Нусра" у Ідлібі за участю сил режиму президента Башара Асада. Водночас Лавров закликав Захід не протистояти "антитерористичній операції".
Росія виступає за відмежування сирійської опозиції від терористів в Ідлібі при одночасному проведенні операції проти "Фронт ан-Нусра".
У квітні адміністрація Трампа зібрала коаліцію американських, французьких і британських сил для атаки на об'єкти сирійського уряду, пов'язані з виробництвом хімічної зброї, після атаки отруйним газом загинули десятки людей у районі Дума. Дамаск, підтримуваний Москвою, заперечує застосування такої зброї.
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