Інформацію про викиди шкідливих речовин в Криму передали в ООН і ОБСЄ Суспільство | 05-09-2018, 08:12 0 79 Офіс Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини передав інформацію про викиди шкідливих речовин в районі Армянська на півночі анексованого Росією Криму в ООН, ОБСЄ, ВООЗ і Міжнародний комітет Червоного Хреста.



Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив представник українського омбудсмена із дотримання прав жителів Автономної Республіки Крим і Севастополя Ісмаїл Халіков, пише Радіо Свобода.



"Цю інформацію передано до міжнародних організацій (ООН, ОБСЄ, ВООЗ, Організацію Червоного хреста) – з метою документування фактів порушення прав людини; до прокуратури АРК – про порушення кримінальної справи щодо осіб, причетних до порушення екологічних прав громадян на тимчасово окупованих територіях України і загрози їхньому життю", – написав Халіков



За його словами, "викликає занепокоєння, що досі не оголошено про надзвичайний стан, що не евакуюють доросле населення, а окупанти продовжують "заспокоювати" людей".



Як повідомлялося, на півночі окупованого Криму в Армянську стався викид невідомої речовини в атмосферу. Через нього утворився маслянистий наліт на дахах будинків і листі дерев.



На Херсонщині прикордонники зафіксували факт хімічного забруднення з території окупованого Криму.



Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії РФ. Країни Заходу ввели низку економічних санкцій.



Росія заперечує окупацію півострова і називає це "відновленням історичної справедливості". Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.