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ООС: 24 обстріли, військові повідомили про загострення ситуації
|Суспільство | 05-09-2018, 08:13
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|Упродовж минулої доби російські окупанти 24 рази відкривали вогонь по позиціях українських військ.
Про це повідомляє прес-центр штабу ООС.
"Упродовж минулої доби, 4 вересня, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил стала більш напруженою, проте була цілком контрольованою", - йдеться у повідомленні.
Противник вів прицільний вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. На одній з ділянок ворог також застосував протитанкові ракетні комплекси.
Російсько-окупаційні війська здійснювали обстріли позицій Об’єднаних сил в районах населених пунктів Щастя, Трьохізбенка, Кримське, Майорськ, Новгородське, Піски, Красногорівка, Мар'їнка, Богданівка, Гнутове, Лебединське, Водяне та Широкине.
Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає.
За даними розвідки, протягом доби одного окупанта знищено та ще двох поранено.
Зранку ворог обстріляв позиції Об'єднаних сил поблизу Водяного з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Від початку доби втрат серед українських військовослужбовців немає.
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