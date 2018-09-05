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НЕВДАЛА ПОДОРОЖ ДО ЄС
|Суспільство | 05-09-2018, 10:37
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Учора, в пункт пропуску «Рава-Руська» на виїзд з України по смузі руху «червоний коридор» прибув вантажний автомобіль "Рено" іноземної реєстрації під керуванням громадянина України.Під час ретельної перевірки вантажівки спільна оглядова група виявила 540 пачок цигарок. Тютюнові вироби були приховані за декоративною обшивкою стелі кабіни тягача автомобіля.
Цигарки вилучені і передані працівникам ДФС , сума яких склала більш ніж 14 тисяч гривень.
Протягом 2018 року персоналом Львівського прикордонного загону було майже 150 тисяч пачок цигарок на суму майже 800 тис гривень.
Прес – служба Львівського прикордонного загону
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