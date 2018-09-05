Українські прикордонники в системі МВС вивчають досвід Туреччини у використанні вертольотної техніки Суспільство | 05-09-2018, 10:43 0 59

Голова Державної прикордонної служби України Петро Цигикал у складі української делегації на чолі з міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим перебуває у Турецькій Республіці. У ході візиту заплановані зустрічі із керівниками правоохоронних відомств, ознайомлення з роботою вертолітних підрозділів турецької жандармерії та системою берегової охорони.



Міністр внутрішніх справ України відмітив, що вже в цьому році в Україні почнеться розгортання системи авіаційної безпеки. І за три роки проект запрацює на повну потужність. Про це він сказав під час ознайомлення із роботою вертолітних підрозділів жандармерії Туреччини.



«Зараз у нас починаються перші поставки французьких гелікоптерів. І вже за три роки запрацює система авіаційної безпеки з повним переліком послуг. Тобто, ми не будемо ділити на поліцейські вертольоти, вертольоти для гвардії і так далі. Система авіаційної безпеки буде поєднувати всі наші підрозділи. І, у випадку небезпеки, вони будуть допомагати одне одному. Це досвід передових країн»,- сказав Арсен Аваков.



Міністр зазначив, що нова система дозволить вирішити ряд проблемних питань нашої держави.



«У нас поки немає системи санітарної авіації. Але ми зможемо це реалізувати. Система допомоги на воді, під час стихійних лих, система слідкування за злочинцями, а також моніторинг ситуації на кордоні. Це все вдасться втілити у життя. Це мета, до якої ми прагнемо. Це значно підвищить систему безпеки країни», - наголосив він.



Арсен Аваков підкреслив, що Україні цікавий досвід Туреччини в підготовці пілотів.



Відмітимо, вертолітний парк МВС мають поповнити 55 машин компанії «Airbus Helicopters», 24 із них надійдуть у підрозділи Державної прикордонної служби. Це найбільший проект між Україною та Францією, який відбувається за підтримки Президента Петра Порошенко та Прем’єр-міністра Володимира Гройсмана. При цьому на сьогодні Держприкордонслужба активно використовує вертольоти, зокрема, за допомогою прикордонної авіації здійснюється патрулювання найбільш віддалених ділянок кордону та евакуація поранених і хворих.



Додамо, у ході зустрічі в Туреччині міністр внутрішніх справ Турецької Республіки Сулейман Сойлу відмітив, що Туреччина підтримує процес реформ, який продовжується в Україні і продовжуватиме підтримувати. «Окрім того, сьогодні були досягнуті домовленості у співпраці нашої берегової охорони та українських прикордонників. Ми вирішили розвивати співпрацю в цьому напрямку, бо в цих питаннях є важливим партнерством країн», ‑ сказав Сулейман Сойлу.