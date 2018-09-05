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1000 ПАЧОК СИГАРЕТ НАМАГАЛИСЬ ПЕРЕПРАВИТИ ДО РУМУНІЇ КОНТРАБАНДИСТИ
|Суспільство | 05-09-2018, 11:15
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Учора вранці прикордонники Мукачівського загону попередили спробу незаконного переміщення через кордон тютюнових виробів. Під час патрулювання прикордонний наряд відділу "Ділове" помітив групу осіб, які швидко рухались у бік держрубежу. Контрабандисти планували переправити річкою Тиса пакунки з 1000 пачками безакцизних сигарет. Однак, зрозумівши, що їх викрито, покинули поблизу кордону контрабандний тютюн та втекли.
Тютюнові вироби доставили до відділу прикордонної служби «Ділове» та згодом передадуть співробітникам ДФС.
Прес-служба Мукачівського прикордонного загону
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