1000 ПАЧОК СИГАРЕТ НАМАГАЛИСЬ ПЕРЕПРАВИТИ ДО РУМУНІЇ КОНТРАБАНДИСТИ...

   
MediaStar Logo
   Сьогодні: середа, 05/09/2018 Ігор Кондро: понад 17 мільярдів гривень надійшло до державної казни від платників податків Львівщини протягом восьми місяців цього року...>> Чоловік, який проривався через «Краківець», виявився громадянином Німеччини...>> У Львові нагородять переможців Міжнародного конкурсу «Мій рідний край»...>> На звернення ТОВ «АВЕ Львів» виконавчий комітет ЛМР погодив користування перевантажувальною станцією на вул. Північній до 15 вересня...>> А. Садовий: «Однозначно область потребує ще одного полігону. Це чітко розуміють всі, але нічого для цього не робиться»...>> Щодо використання підприємцями на загальній системі оподаткування основних засобів подвійного призначення...>> У Львові 9 вересня відбудеться Відкритий кубок Львова з триатлону: рух транспорту на маршруті змагань буде обмежено...>> Начальником управління туризму ЛМР призначено Ліну Остапчук...>> ЛКП «Львівське конференц-бюро» очолить Андрій Павлів...>> Marlboro», «Camel», «Winston», «Parliament» – українець віз до Італії приховані «подарунки»...>>
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
   Пряма моваПряма мова
Клімкін розповів, як слід реагувати на провокації РФ в Азовському морі...
 >>> 
Волкер: Росія не очікувала серйозної відповіді Заходу на її дії в Україні...
 >>> 
Саакашвілі: США вмовляли Грузію не піддаватися на провокації Росії...
 >>> 
   ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік 
ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
переглянути
   ВідеоновиниВідеоновиниs
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуЖиття Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Життя Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
   Газета №35 (55) / 2014 
№35 (55) / 2014

переглянути
   ВідеотрансляціїВідеотрансляції
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуВідеотрансляція з Василем Гораном
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Відеотрансляція з Василем Гораном
   КриміналКримінал
У Харкові кинули саморобну вибухівку в молодого чоловіка...
04-09-2018, 10:38  >>> 
Біля офісу BBC у Лондоні поліція підірвала автомобіль...
04-09-2018, 10:32  >>> 
У німецькому Хемніці нові сутички через убивство німця, є травмовані...
28-08-2018, 09:44  >>> 
   Здоров'яЗдоров
У Львові декларацію з лікарем підписали майже 417 тисяч містян...
04-09-2018, 18:01  >>> 
У Львові вперше відбудеться міжнародна наукова конференція асоціації хірургів-грижологів Європи...
04-09-2018, 13:33  >>> 
За тиждень на кір захворіли більше 500 людей - МОЗ...
29-08-2018, 05:16  >>> 
Купить телевизор недорого лучше всего в интернет-магазине "Цифра" | Отдых и путевки в отели Турции отдых в Турции.

1000 ПАЧОК СИГАРЕТ НАМАГАЛИСЬ ПЕРЕПРАВИТИ ДО РУМУНІЇ КОНТРАБАНДИСТИ

Суспільство | 05-09-2018, 11:15Коментарів: 0 0 Переглядів: 72 72    

Учора вранці прикордонники Мукачівського загону попередили спробу незаконного переміщення через кордон тютюнових виробів. Під час патрулювання прикордонний наряд відділу "Ділове" помітив групу осіб, які швидко рухались у бік держрубежу. Контрабандисти планували переправити річкою Тиса пакунки з 1000 пачками безакцизних сигарет. Однак, зрозумівши, що їх викрито, покинули поблизу кордону контрабандний тютюн та втекли.
Тютюнові вироби доставили до відділу прикордонної служби «Ділове» та згодом передадуть співробітникам ДФС.
Прес-служба Мукачівського прикордонного загону
   Новини по темі: Суспільство
Чоловік, який проривався через «Краківець», виявився громадянином Німеччини...
05-09-2018, 14:29  >>> 
Щодо використання підприємцями на загальній системі оподаткування основних засобів подвійного призначення...
05-09-2018, 11:48  >>> 
Marlboro», «Camel», «Winston», «Parliament» – українець віз до Італії приховані «подарунки»...
05-09-2018, 11:22  >>> 
Звіт про надходження до Львівського управління Офісу великих платників податків ДФС запитів на отримання публічної інформації станом на 03.09.2018 року...
05-09-2018, 11:21  >>> 
ДП «Львіввугілля» зобов’язалось максимально вжити всіх необхідних заходів щодо погашення заборгованостей на суму понад 197 мільйонів гривень...
05-09-2018, 11:17  >>> 
Через «Краківець» в Україну намагався прорватися автомобіль позбивавши шлагбауми...
05-09-2018, 11:15  >>> 
1000 ПАЧОК СИГАРЕТ НАМАГАЛИСЬ ПЕРЕПРАВИТИ ДО РУМУНІЇ КОНТРАБАНДИСТИ...
05-09-2018, 11:15  >>> 
   АктуальноАктуально
Російські правозахисники отримали листа від Сенцова...
05-09-2018, 08:11  >>> 
ЄС вкотре закликав Росію звільнити Сенцова...
31-08-2018, 05:54  >>> 
Матеріали "гарячої лінії"...
29-08-2018, 11:18  >>> 
   ПолітикаПолітика
Європейські країни недооцінюють ризики від дій РФ та США – спікер Сенату Румунії...
05-09-2018, 09:05  >>> 
Лавров назвав "нормандський формат" недоречним після вбивства Захарченка...
05-09-2018, 09:04  >>> 
Україна, Молдова й Грузія мають отримати перспективи членства – глава МЗС Латвії...
05-09-2018, 09:03  >>> 
   Діловий світДіловий світ
Ігор Кондро: понад 17 мільярдів гривень надійшло до державної казни від платників податків Львівщини протягом восьми місяців цього року...
05-09-2018, 14:33  >>> 
Протягом січня-серпня 2018 року Львівським управлінням Офісу великих платників податків ДФС опрацьовано понад 3 тис. звернень платників податків...
05-09-2018, 11:20  >>> 
Транзитні перевезення між Україною та РФ впали у 5 разів — голова УЗ...
04-09-2018, 10:39  >>> 
   СуспільствоСуспільство
Чоловік, який проривався через «Краківець», виявився громадянином Німеччини...
05-09-2018, 14:29  >>> 
Щодо використання підприємцями на загальній системі оподаткування основних засобів подвійного призначення...
05-09-2018, 11:48  >>> 
Marlboro», «Camel», «Winston», «Parliament» – українець віз до Італії приховані «подарунки»...
05-09-2018, 11:22  >>> 
   ВладаВлада
У Білому домі заперечують, що Трамп вимагав убити Асада...
05-09-2018, 06:13  >>> 
Порошенко закликав Раду підтримати законопроект щодо військового вітання "Слава Україні"...
04-09-2018, 07:48  >>> 
Порошенко пообіцяв школярам, що вони житимуть в ЄС...
03-09-2018, 10:10  >>> 
   КультураКультура
У музеї «Територія Терору» презентують книгу про жінок у Другій світовій війні...
04-09-2018, 18:07  >>> 
Адміністративна комісія розглянула 10 протоколів щодо порушення законодавства про охорону історичної спадщини фізичними особами...
04-09-2018, 10:31  >>> 
Творчі колективи Городоччини відвідали Мостищину...
03-09-2018, 19:34  >>> 

 
   Фоторепортаж

Важливий етап злагодження 80-ї бригади

   Останні новини
14:33 Ігор Кондро: понад 17 мільярдів гривень надійшло до державної казни від платників податків Львівщини протягом восьми місяців цього року
14:29 Чоловік, який проривався через «Краківець», виявився громадянином Німеччини
14:28 У Львові нагородять переможців Міжнародного конкурсу «Мій рідний край»
14:27 На звернення ТОВ «АВЕ Львів» виконавчий комітет ЛМР погодив користування перевантажувальною станцією на вул. Північній до 15 вересня
14:26 А. Садовий: «Однозначно область потребує ще одного полігону. Це чітко розуміють всі, але нічого для цього не робиться»
11:48 Щодо використання підприємцями на загальній системі оподаткування основних засобів подвійного призначення
11:38 У Львові 9 вересня відбудеться Відкритий кубок Львова з триатлону: рух транспорту на маршруті змагань буде обмежено
11:37 Начальником управління туризму ЛМР призначено Ліну Остапчук
11:36 ЛКП «Львівське конференц-бюро» очолить Андрій Павлів
11:22 Marlboro», «Camel», «Winston», «Parliament» – українець віз до Італії приховані «подарунки»

   Анонси
До Молодіжного форуму залишився 1 день...
05-09-2018, 11:39  >>> 
До Молодіжного форуму у Львові залишилося 2 дні...
04-09-2018, 14:21  >>> 
Вже незабаром у Львові відбудеться фестиваль «Вітер На-Дії»...
03-09-2018, 19:22  >>> 
   Вибори 2012Вибори 2012
Новини
Мажоритарні округи
ОВО №115
ОВО №116
ОВО №117
ОВО №118
ОВО №119
ОВО №120 		ОВО №121
ОВО №122
ОВО №123
ОВО №124
ОВО №125
ОВО №126
Багатомандатний округ
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
Інтернет-видання Захід.NET Новини західної України Газета Ратуша pressclub.lviv.ua yurholding.com
   © 2008-2012 Медіастар
   Передрук матеріалів тільки за наявністю
   гіперпосилання на www.mediastar.net.ua
Яндекс цитирования