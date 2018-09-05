1000 ПАЧОК СИГАРЕТ НАМАГАЛИСЬ ПЕРЕПРАВИТИ ДО РУМУНІЇ КОНТРАБАНДИСТИ Суспільство | 05-09-2018, 11:15 0 72

Учора вранці прикордонники Мукачівського загону попередили спробу незаконного переміщення через кордон тютюнових виробів. Під час патрулювання прикордонний наряд відділу "Ділове" помітив групу осіб, які швидко рухались у бік держрубежу. Контрабандисти планували переправити річкою Тиса пакунки з 1000 пачками безакцизних сигарет. Однак, зрозумівши, що їх викрито, покинули поблизу кордону контрабандний тютюн та втекли.

Тютюнові вироби доставили до відділу прикордонної служби «Ділове» та згодом передадуть співробітникам ДФС.

Прес-служба Мукачівського прикордонного загону

