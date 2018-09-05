ДП «Львіввугілля» зобов’язалось максимально вжити всіх необхідних заходів щодо погашення заборгованостей на суму понад 197 мільйонів гривень Суспільство | 05-09-2018, 11:17 0 74

Днями У Львівській обласній державній адміністрації відбулася тристороння зустріч за участі начальника Львівського управління Офісу великих платників податків ДФС Нонни Багмет, першого заступника голови Львівської ОДА Ростислава Замлинського та посадових осіб ДП «Львіввугілля» з питань погашення податкового боргу підприємства.

В ході проведення зустрічі, керівник Львівського управління Офісу великих платників податків ДФС Нонна Багмет наголосила на необхідності безумовного виконання платниками податків, в тому числі і ДП «Львіввугілля», податкових зобов’язань щодо сплати податків до державного та місцевих бюджетів України, а особливо тих, що спрямовані на погашення податкового боргу підприємств.

«Податковий борг – це «резерв» Державного бюджету України. Саме від підприємств-боржників залежить виконання видаткової частини держбюджету. Так, відповідно Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про державний бюджет України на 2018 рік» щодо належного фінансового забезпечення державного сектору вугільної галузі», що підписаний Президентом України 17 серпня 2018 року, в Державному бюджеті України збільшено видатки на забезпечення сталого функціонування сектору вугільної галузі України в т.ч. на погашення заборгованості по оплаті праці працівникам вугледобувних підприємств. Ці видатки будуть здійснюватися із спеціального фонду Державного бюджету України на 2018 рік, який формується з надходжень в т.ч. і від погашення податкового боргу по податку на прибуток та частини чистого прибутку, який сплачується підприємствами електроенергетичної, нафтогазової та вугільної галузей.

«Участь ДП «Львіввугілля» в наповненні спеціального фонду Державного бюджету України у 2018 році – є запорукою у сталому функціонуванні підприємства та зменшення соціальної напруги серед працівників, що пов’язані із заборгованістю по заробітній платі» - зазначила Нонна Багмет.

В свою чергу, т.в.о. генерального директора ДП «Львіввугілля» Олег Акімов, підтвердив факт наявності заборгованості по оплаті праці працівникам на підприємстві, яка сягає 197 млн. грн.. та зобов’язався максимально вжити всіх необхідних заходів щодо її погашення. Крім того, Олег Акімов запевнив присутніх, що погашення податкового боргу буде проводитись паралельно з погашенням боргу по зарплаті.

На завершення зустрічі, учасники обговрили щляхи подолання кризового становища на підприємстві та окреслили перспективи його розвитку.



