Звіт про надходження до Львівського управління Офісу великих платників податків ДФС запитів на отримання публічної інформації станом на 03.09.2018 року Суспільство | 05-09-2018, 11:21 0 73 Звіт про надходження до Львівського управління Офісу великих платників податків ДФС запитів на отримання публічної інформації станом на 03.09.2018 року

Львівське управління Офісу великих платників податків ДФС з метою забезпечення прозорості та відкритості своєї діяльності, реалізації права кожного на доступ до публічної інформації, надання інформації за запитами відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» забезпечується розгляд документів щодо надання публічної інформації відповідно до Закону.

За січень-серпень 2018 року до Львівського управління Офісу великих платників податків ДФС надійшло 5 запити на публічну інформацію. Заявниками запитів є: юридична особа -3, фізичні особи- 2.

Переважним способом подання запиту є: електронною поштою- 1, поштою – 4.

За змістом, запити стосувались інформації щодо: провадження діяльності платниками податків Львівського управління Офісу ВПП ДФС на території Грабовецької сільської об’єднаної територіальної громади, щодо проведення документальної перевірки, щодо бюджетоформуючих компаній, щодо заборгованості перед бюджетом.

Згідно з вимогами статті 20 Закону України від 13.01.2011 року № 2939–VI «Про доступ до публічної інформації» відповіді на 5 запитів надано в строки (не пізніше 5 робочих днів з дня отримання запиту).

Скарг на дії працівників Львівського управління Офісу великих платників податків ДФС стосовно порушень законодавства щодо організації доступу до публічної інформації не зареєстровано.



