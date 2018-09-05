Marlboro», «Camel», «Winston», «Parliament» – українець віз до Італії приховані «подарунки» Суспільство | 05-09-2018, 11:22 0 75

Сьогодні, 5 вересня 2018 року, в зоні митного контролю митного посту «Тиса» Закарпатської митниці ДФС припинено незаконне вивезення з України тютюнових виробів. Цигарки намагався вивезти наш співвітчизник автомобілем «MERCEDES SPRINTER 316», який прямував до Італії.

Рухаючись «червоним коридором» митного поста до Італії, українець усно та письмово переконував працівників митниці, що ніяких заборонених товарів не переміщує, окрім задекларованих.

Врахувавши можливість облаштування транспортного засобу спеціально виготовленими сховищами (тайниками) або використання інших засобів чи способів, що ускладнюють виявлення товарів, працівники Закарпатської митниці ДФС прийняли рішення провести поглиблений митний огляд авто. Відтак у стелі транспортного засобу виявили приховані від митного контролю 390 пачок цигарок. Всі виявлені тютюнові вироби вітчизняного виробництва, з акцизними марками України, торгових марок «Marlboro Gold», «Camel Blue», «Winston Blue Super Slims», «Parliament Aqua Super Slims», «Parliament Platinum». Вартість виявлених цигарок становить 14 183 гривень.

Таким чином, громадянин України вчинив дії спрямовані на переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, тобто з використанням спеціально виготовлених сховищ (тайників).

Зазначені дії мають ознаки порушення митних правил, передбачених статтею 483 Митного кодексу України. На підставі статті 511 Митного кодексу України товари – безпосередні предмети порушення митних правил – цигарки, та транспортний засіб 2001 року виготовлення, вартістю майже 188 тис. грн, вилучено до рішення суду.

ДФС у Закарпатській області

