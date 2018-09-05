Чоловік, який проривався через «Краківець», виявився громадянином Німеччини Суспільство | 05-09-2018, 14:29 0 26



Як вже повідомлялося, на кордоні з Польщею співробітники Держприкордонслужби завадили прориву в Україну транспортного засобу. Автівка влетіла в пункт пропуску з боку Польщі на великій швидкості збивши шлагбаум. Спроба прориву відбулася в пункті пропуску «Краківець» сьогодні, 5 вересня, близько 9-ї ранку.

Збивши шлагбаум при в’їзді в пункт пропуску автівка не зупинилася та продовжувала рух. Прикордонники Мостиського загону негайно провели заходи для зупинки порушника та застосували засоби примусової зупинки.

Транспортний засіб зупинився пробивши колеса та знісши ще один шлагбаум. Водія затримала група реагування спільно з представниками поліції. Також організовано взаємодію з прикордонниками Польщі.

Затриманий чоловік виявився іноземцем, в нього знайшли паспорт громадянина Німеччини, а його автівка мала швейцарську реєстрацію. Зважаючи на стан затриманого, він може бути під впливом наркотичних засобів або алкоголю.

В даний час на місці прикордонники разом з поліцією проводять заходи для встановлення всіх обставин порушення.

