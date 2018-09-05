|
| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
|
|
переглянути
| Газета №35 (55) / 2014
|
|
переглянути
|
|
Купить телевизор недорого лучше всего в интернет-магазине "Цифра"
| Отдых и путевки в отели Турции отдых в Турции
.
|
|
|
Чоловік, який проривався через «Краківець», виявився громадянином Німеччини
|Суспільство | 05-09-2018, 14:29
| 0 26
|
Як вже повідомлялося, на кордоні з Польщею співробітники Держприкордонслужби завадили прориву в Україну транспортного засобу. Автівка влетіла в пункт пропуску з боку Польщі на великій швидкості збивши шлагбаум. Спроба прориву відбулася в пункті пропуску «Краківець» сьогодні, 5 вересня, близько 9-ї ранку.
Збивши шлагбаум при в’їзді в пункт пропуску автівка не зупинилася та продовжувала рух. Прикордонники Мостиського загону негайно провели заходи для зупинки порушника та застосували засоби примусової зупинки.
Транспортний засіб зупинився пробивши колеса та знісши ще один шлагбаум. Водія затримала група реагування спільно з представниками поліції. Також організовано взаємодію з прикордонниками Польщі.
Затриманий чоловік виявився іноземцем, в нього знайшли паспорт громадянина Німеччини, а його автівка мала швейцарську реєстрацію. Зважаючи на стан затриманого, він може бути під впливом наркотичних засобів або алкоголю.
В даний час на місці прикордонники разом з поліцією проводять заходи для встановлення всіх обставин порушення.
|
| Новини по темі: Суспільство
|
|Чоловік, який проривався через «Краківець», виявився громадянином Німеччини...
|05-09-2018, 14:29
| >>>
|Щодо використання підприємцями на загальній системі оподаткування основних засобів подвійного призначення...
|05-09-2018, 11:48
| >>>
|Marlboro», «Camel», «Winston», «Parliament» – українець віз до Італії приховані «подарунки»...
|05-09-2018, 11:22
| >>>
|Звіт про надходження до Львівського управління Офісу великих платників податків ДФС запитів на отримання публічної інформації станом на 03.09.2018 року...
|05-09-2018, 11:21
| >>>
|ДП «Львіввугілля» зобов’язалось максимально вжити всіх необхідних заходів щодо погашення заборгованостей на суму понад 197 мільйонів гривень...
|05-09-2018, 11:17
| >>>
|Через «Краківець» в Україну намагався прорватися автомобіль позбивавши шлагбауми...
|05-09-2018, 11:15
| >>>
|1000 ПАЧОК СИГАРЕТ НАМАГАЛИСЬ ПЕРЕПРАВИТИ ДО РУМУНІЇ КОНТРАБАНДИСТИ...
|05-09-2018, 11:15
| >>>
|