ПРИКОРДОННИКИ ВИКРИЛИ СПРОБУ ТЮТЮНОВОЇ КОНТРАБАНДИ Суспільство | 05-09-2018, 18:23 0 123 Сьогодні в пункті пропуску «Лужанка» 40- річний українець втратив автівку через 300 пачок сигарет.

Виїжджаючи з України автомобілем марки «Ауді», чоловік спробував незаконно провезти через кордон тютюнові вироби, попередньо запакувавши ними спеціально обладнаний сховок. Нехитрий план горе-контрабандиста викрили прикордонники спільно з митниками під час проведення поглибленого огляду авто.

Сигарети та автівку у нашого співвітчизника вилучили встановленим порядком.



Прес-служба Мукачівського прикордонного загону