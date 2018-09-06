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ПРИКОРДОННИКИ ВИКРИЛИ СПРОБУ ТЮТЮНОВОЇ КОНТРАБАНДИ
|Суспільство | 05-09-2018, 18:23
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|Сьогодні в пункті пропуску «Лужанка» 40- річний українець втратив автівку через 300 пачок сигарет.
Виїжджаючи з України автомобілем марки «Ауді», чоловік спробував незаконно провезти через кордон тютюнові вироби, попередньо запакувавши ними спеціально обладнаний сховок. Нехитрий план горе-контрабандиста викрили прикордонники спільно з митниками під час проведення поглибленого огляду авто.
Сигарети та автівку у нашого співвітчизника вилучили встановленим порядком.
Прес-служба Мукачівського прикордонного загону
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