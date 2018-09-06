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КПВВ "Станиця Луганська" відновить роботу 8 вересня
|Суспільство | 06-09-2018, 07:03
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Контрольний пункт в'їзду-виїзду "Станиця Луганська" у суботу, 8 вересня, відновлює роботу після ремонту.
Про це повідомляється на сайті Луганської обласної держадміністрації.
"По завершенні робіт КПВВ стане більш комфортним для перетину", - заявили в ОДА.
Зазначається, що КПВВ у Станиці Луганській переходить на осінній режим роботи та працюватиме із 07:00 до 18:00.
Як повідомлялось, контрольний пункт в'їзду-виїзду "Станиця Луганська" закрито на ремонт з 2 по 7 вересня.
Раніше у Держприкордонслужбі нагадали, що всі контрольні пункти в'їзду-виїзду на лінії розмежування розпочали контрольно-пропускні дії згідно з осіннім графіком роботи.
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