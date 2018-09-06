ООС: Бойовики збільшують кількість обстрілів, 1 загиблий Суспільство | 06-09-2018, 08:15 0 75 Попри дію "шкільного" перемир'я, бойовики щодня збільшують кількість обстрілів, минулої доби 31 раз відкривали вогонь по позиціях ОС - 1 український військовий загинув, ще 3 отримали поранення. Від початку поточної доби зафіксовано 4 обстріли, втрат серед сил ООС немає.



Про це йдеться у зведенні прес-центру Об'єднаних сил станом на 7:00 6 вересня.



"Протягом минулої доби ворог здійснював обстріли наших позицій в районах населених пунктів Сизе, Станиця Луганська, Кримське, Новотошківське, Золоте, Шуми, Новгородське, Опитне, Піски, Красногорівка, Мар'їнка, Чермалик, Павлопіль, Гнутове, Лебединське, Водяне та Широкине", - наголосили у штабі.



"Також російсько-окупаційні війська цинічно обстріляли з великокаліберних кулеметів житловий сектор населеного пункту Красногорівка, в результаті чого виникла пожежа та був пошкоджений житловий будинок.



Силами військовослужбовців та підрозділу ДСНС України, залученого до складу Об'єднаних сил, пожежу було локалізовано", - йдеться у звіті.



Під час бойових дій протягом минулої доби 1 військовослужбовець Об'єднаних сил загинув, ще 3 отримали поранення.



За даними розвідки, минулої доби 2 бойовиків було знищено, ще 5 поранено.



"Від початку поточної доби противник 4 рази обстріляв позиції наших військ. На Донецькому напрямку - з гранатометів та стрілецької зброї в районі Мар'їнки, на Маріупольському напрямку - з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї поблизу населених пунктів Чермалик та Водяне.



Втрат серед наших оборонців немає", - підкреслили у прес-центрі.