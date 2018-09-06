НЕВДАЛА ПОДОРОЖ ТУРКА ДО ЄС Суспільство | 06-09-2018, 10:12 0 85



Державна прикордонна служба України в рамках спільної спеціальної операції «Кордон-2018», яка розпочалася 10 квітня і буде тривати до 30 листопада, нарощує зусилля на протидію протиправної діяльності на державному кордоні.

Так, учора в ході реалізації завчасно отриманої інформації від дільничного інспектора прикордонної служби військовослужбовці відділу «Рава-Руська» виявили та затримали іноземця під час спроби незаконного перетину ним державного кордону України. Громадянин Туреччини 1980 року народження зізнався, що мав намір поза пунктом пропуску потрапити до країн ЄС.

Наразі чоловік перебуває у прикордонному підрозділі, де встановлюються всі обставини здійснення правопорушення. Стосовно іноземця складено протокол за ч.1 ст.204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України».



Прес – служба Львівського прикордонного загону

