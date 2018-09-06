У Києві на Трухановому острові впав вертоліт – двоє постраждалих Суспільство | 06-09-2018, 10:16 0 81 На Трухановому острові в Києві впав вертоліт, внаслідок чого дві особи отримали ушкодження.



Інформація про падіння вертольота на Трухоновому острові у чергову частину Дніпровського управління поліції надійшла о 07:22 в четвер.



На місце події відразу направили наряди поліції, рятувальників та лікарів.



Постраждалих госпіталізували, їм надають допомогу. Інформація про стан їхнього здоров‘я уточнюється.



Слідчо-оперативна група проводить огляд місця події.



Попередньо відомо, що вертоліт цивільний і належить приватній фірмі.





Поліцейські встановлюють обставини події, спілкуються зі свідками та очевидцями.



Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження.