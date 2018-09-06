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У Києві на Трухановому острові впав вертоліт – двоє постраждалих
|Суспільство | 06-09-2018, 10:16
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|На Трухановому острові в Києві впав вертоліт, внаслідок чого дві особи отримали ушкодження.
Інформація про падіння вертольота на Трухоновому острові у чергову частину Дніпровського управління поліції надійшла о 07:22 в четвер.
На місце події відразу направили наряди поліції, рятувальників та лікарів.
Постраждалих госпіталізували, їм надають допомогу. Інформація про стан їхнього здоров‘я уточнюється.
Слідчо-оперативна група проводить огляд місця події.
Попередньо відомо, що вертоліт цивільний і належить приватній фірмі.
Поліцейські встановлюють обставини події, спілкуються зі свідками та очевидцями.
Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження.
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