У Києві на Трухановому острові впав вертоліт – двоє постраждалих...

   
MediaStar Logo
   Сьогодні: четвер, 06/09/2018 Львів стає інклюзивнішим: Львівська міська рада та «Wheelchairs for Ukraine» (Шотландія) підписали Меморандум про взаєморозуміння...>> Працівники Львівської митниці вилучили бінокль вартістю понад 100 тисяч гривень...>> Закарпатцям слід готуватися до сплати земельного податку за лісові землі...>> Львівська міська рада підписала Меморандум про наміри та взаємодію у рамках глобальної програми «Громада, дружня до дітей та молоді» з Представництвом Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні...>> На Екофорум до Львова наступного тижня приїдуть представники з 75 міст та містечок України...>> Львів долучиться до ініціативи «Зелені міста»...>> Оголошується фотоконкурс на кращі світлини, які будуть представлені на виставці "Наші Герої"...>> Юринець: Україна та Польща поглибили співпрацю у сфері оборони...>> Давидівська ОТГ розвиває у селах систему відеонагляду...>> Протягом літа туристи збагатили місцеві бюджети Закарпаття майже на 1 млн грн...>>
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
   Пряма моваПряма мова
Клімкін розповів, як слід реагувати на провокації РФ в Азовському морі...
 >>> 
Волкер: Росія не очікувала серйозної відповіді Заходу на її дії в Україні...
 >>> 
Саакашвілі: США вмовляли Грузію не піддаватися на провокації Росії...
 >>> 
   ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік 
ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
переглянути
   ВідеоновиниВідеоновиниs
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуЖиття Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Життя Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
   Газета №35 (55) / 2014 
№35 (55) / 2014

переглянути
   ВідеотрансляціїВідеотрансляції
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуВідеотрансляція з Василем Гораном
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Відеотрансляція з Василем Гораном
   КриміналКримінал
РосЗМІ розповіли деталі про підозрюваних в отруєнні Скрипалів...
06-09-2018, 07:02  >>> 
У Нікополі затримали членів банди "Біле братство" та поліцейських, які їх покривали...
06-09-2018, 07:01  >>> 
В Одесі невідомі з вогнепальної зброї поранили активіста...
06-09-2018, 06:59  >>> 
   Здоров'яЗдоров
У Львові декларацію з лікарем підписали майже 417 тисяч містян...
04-09-2018, 18:01  >>> 
У Львові вперше відбудеться міжнародна наукова конференція асоціації хірургів-грижологів Європи...
04-09-2018, 13:33  >>> 
За тиждень на кір захворіли більше 500 людей - МОЗ...
29-08-2018, 05:16  >>> 

У Києві на Трухановому острові впав вертоліт – двоє постраждалих

Суспільство | 06-09-2018, 10:16Коментарів: 0 0 Переглядів: 81 81    
На Трухановому острові в Києві впав вертоліт, внаслідок чого дві особи отримали ушкодження.

Інформація про падіння вертольота на Трухоновому острові у чергову частину Дніпровського управління поліції надійшла о 07:22 в четвер.

На місце події відразу направили наряди поліції, рятувальників та лікарів.

Постраждалих госпіталізували, їм надають допомогу. Інформація про стан їхнього здоров‘я уточнюється.

Слідчо-оперативна група проводить огляд місця події.

Попередньо відомо, що вертоліт цивільний і належить приватній фірмі.


Поліцейські встановлюють обставини події, спілкуються зі свідками та очевидцями.

Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження.
   Новини по темі: Суспільство
Давидівська ОТГ розвиває у селах систему відеонагляду...
06-09-2018, 14:17  >>> 
Водій туристичного автобуса намагався приховати майже 400 кілограмів сиру...
06-09-2018, 14:13  >>> 
В окупованому Криму продають прострочені карамельки Рошен - ЗМІ...
06-09-2018, 10:21  >>> 
Під Радою мітингують за вибори по-новому...
06-09-2018, 10:20  >>> 
Синоптики попередили про значне погіршення погоди...
06-09-2018, 10:18  >>> 
У Києві на Трухановому острові впав вертоліт – двоє постраждалих...
06-09-2018, 10:16  >>> 
НЕВДАЛА ПОДОРОЖ ТУРКА ДО ЄС...
06-09-2018, 10:12  >>> 
   АктуальноАктуально
Петиція до Білого дому щодо Сенцова потребує ще 4 тисячі голосів...
06-09-2018, 09:22  >>> 
Російські правозахисники отримали листа від Сенцова...
05-09-2018, 08:11  >>> 
ЄС вкотре закликав Росію звільнити Сенцова...
31-08-2018, 05:54  >>> 
   ПолітикаПолітика
Юринець: Україна та Польща поглибили співпрацю у сфері оборони...
06-09-2018, 14:18  >>> 
Шимків: В Адміністрації президента не платять зарплати у "конвертах"...
06-09-2018, 10:19  >>> 
Глава спецслужби Естонії про затримання агентів РФ: Москва пильно стежить...
06-09-2018, 09:23  >>> 
   Діловий світДіловий світ
Закарпатцям слід готуватися до сплати земельного податку за лісові землі...
06-09-2018, 15:19  >>> 
Людмила Демченко: У Києві надходження податків та зборів до бюджетів усіх рівнів за 8 місяців 2018 року склали понад 56 мільярдів гривень...
06-09-2018, 14:12  >>> 
Важливо: зміни у законодавстві щодо сімейних фермерських господарств...
06-09-2018, 13:04  >>> 
   СуспільствоСуспільство
Давидівська ОТГ розвиває у селах систему відеонагляду...
06-09-2018, 14:17  >>> 
Водій туристичного автобуса намагався приховати майже 400 кілограмів сиру...
06-09-2018, 14:13  >>> 
В окупованому Криму продають прострочені карамельки Рошен - ЗМІ...
06-09-2018, 10:21  >>> 
   ВладаВлада
Трамп: США будуть дуже злі, якщо в Сирії станеться "бійня"...
06-09-2018, 09:19  >>> 
Солідарна підтримка України є тестом на суб’єктність для Європи – глава МЗС Польщі...
06-09-2018, 07:05  >>> 
Уряд перерозподілив кошти на ремонт доріг...
06-09-2018, 07:00  >>> 
   КультураКультура
Відбулася перша панельна дискусія форуму Молодіжної столиці 2018: «Молодь.Цілі.Місто.Жити.»...
06-09-2018, 14:14  >>> 
У музеї «Територія Терору» презентують книгу про жінок у Другій світовій війні...
04-09-2018, 18:07  >>> 
Адміністративна комісія розглянула 10 протоколів щодо порушення законодавства про охорону історичної спадщини фізичними особами...
04-09-2018, 10:31  >>> 

 
   Фоторепортаж

Важливий етап злагодження 80-ї бригади

   Останні новини
16:44 Львів стає інклюзивнішим: Львівська міська рада та «Wheelchairs for Ukraine» (Шотландія) підписали Меморандум про взаєморозуміння
15:47 Працівники Львівської митниці вилучили бінокль вартістю понад 100 тисяч гривень
15:19 Закарпатцям слід готуватися до сплати земельного податку за лісові землі
15:17 Львівська міська рада підписала Меморандум про наміри та взаємодію у рамках глобальної програми «Громада, дружня до дітей та молоді» з Представництвом Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні
15:15 На Екофорум до Львова наступного тижня приїдуть представники з 75 міст та містечок України
15:12 Львів долучиться до ініціативи «Зелені міста»
15:09 Оголошується фотоконкурс на кращі світлини, які будуть представлені на виставці "Наші Герої"
14:18 Юринець: Україна та Польща поглибили співпрацю у сфері оборони
14:17 Давидівська ОТГ розвиває у селах систему відеонагляду
14:15 Протягом літа туристи збагатили місцеві бюджети Закарпаття майже на 1 млн грн

   Анонси
У Львівському університеті відбудеться зустріч із головою Українського Товариства у Любліні Григорієм Купріяновичем...
06-09-2018, 16:42  >>> 
У Новояворівську відбудеться фестиваль «АртЛіто»...
05-09-2018, 17:41  >>> 
Цими вихідними на Турківщині відбудеться районний фестиваль меду...
05-09-2018, 17:36  >>> 
   Вибори 2012Вибори 2012
Новини
Мажоритарні округи
ОВО №115
ОВО №116
ОВО №117
ОВО №118
ОВО №119
ОВО №120 		ОВО №121
ОВО №122
ОВО №123
ОВО №124
ОВО №125
ОВО №126
Багатомандатний округ
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
Інтернет-видання Захід.NET Новини західної України Газета Ратуша pressclub.lviv.ua yurholding.com
   © 2008-2012 Медіастар
   Передрук матеріалів тільки за наявністю
   гіперпосилання на www.mediastar.net.ua
Яндекс цитирования