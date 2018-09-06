Синоптики попередили про значне погіршення погоди Суспільство | 06-09-2018, 10:18 0 88 У п'ятницю та четвер в Україні прогнозується суттєве ускладнення погодних умов, очікуються сильні дощі та шквальний вітер, у річках - підйом рівнів води.



Про це повідомляє Укргідрометцентр.



Зазначається, що 6 вересня в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях місцями сильний дощ; у західних, Вінницькій та більшості південних областей грози, місцями шквали 15-20 м/с.



Повідомляється, що впродовж 6-7 вересня на рiчках басейнiв Сяну, Днiстра (Львiвська, Iвано-Франкiвська обл.) очiкується пiдйом рiвнiв води на 0,2 - 0,8 м над рiвнями.



При сильних дощах можливе формування значного мiсцевого та схилового стоку.



Крім того, синоптики додають, що також в деяких областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.