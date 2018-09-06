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Синоптики попередили про значне погіршення погоди
|Суспільство | 06-09-2018, 10:18
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|У п'ятницю та четвер в Україні прогнозується суттєве ускладнення погодних умов, очікуються сильні дощі та шквальний вітер, у річках - підйом рівнів води.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Зазначається, що 6 вересня в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях місцями сильний дощ; у західних, Вінницькій та більшості південних областей грози, місцями шквали 15-20 м/с.
Повідомляється, що впродовж 6-7 вересня на рiчках басейнiв Сяну, Днiстра (Львiвська, Iвано-Франкiвська обл.) очiкується пiдйом рiвнiв води на 0,2 - 0,8 м над рiвнями.
При сильних дощах можливе формування значного мiсцевого та схилового стоку.
Крім того, синоптики додають, що також в деяких областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
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