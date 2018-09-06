Під Радою мітингують за вибори по-новому Суспільство | 06-09-2018, 10:20 0 88 Під Верховною Радою проходить всеукраїнська акція за Виборчу реформу та вибори за відкритими списками.



Про це повідомляє у Twitter громадська організація "Чесно".



Люти тримають плакати з написами: "Ні виборам за законами Януковича", "Ні корупційній виборчій системі" тощо.



У руках у них прапори різних політичних сил та об’єднань.