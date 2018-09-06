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В окупованому Криму продають прострочені карамельки Рошен - ЗМІ
|Суспільство | 06-09-2018, 10:21
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|У магазинах Криму продаються цукерки ТМ Roshen з вичерпаним терміном придатності.
Про це повідомляє LIGA.net з посиланням на джерела.
Зокрема, в мережі виявлені цукерки Полуниця з вершками, нібито поставлені в травні 2018 року.
На упаковці вказано, що цукерки зроблені на Липецькій фабриці в Росії.
Як відомо, з 1 квітня Липецька фабрика "Рошен" припинила випуск продукції і заявила, що всі співробітники будуть звільнені протягом квітня - травня. Фабрика не функціонує з червня 2017 року.
У корпорації ситуацію поки не прокоментували.
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