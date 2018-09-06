В окупованому Криму продають прострочені карамельки Рошен - ЗМІ Суспільство | 06-09-2018, 10:21 0 89 У магазинах Криму продаються цукерки ТМ Roshen з вичерпаним терміном придатності.



Про це повідомляє LIGA.net з посиланням на джерела.



Зокрема, в мережі виявлені цукерки Полуниця з вершками, нібито поставлені в травні 2018 року.





На упаковці вказано, що цукерки зроблені на Липецькій фабриці в Росії.



Як відомо, з 1 квітня Липецька фабрика "Рошен" припинила випуск продукції і заявила, що всі співробітники будуть звільнені протягом квітня - травня. Фабрика не функціонує з червня 2017 року.



У корпорації ситуацію поки не прокоментували.