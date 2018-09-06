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Водій туристичного автобуса намагався приховати майже 400 кілограмів сиру

Суспільство | 06-09-2018, 14:13Коментарів: 0 0 Переглядів: 60 60    

Прихований товар працівники Львівської митниці виявили у стелі автобуса

Учора громадянин України 1995 року народження, мешканець Львівщини, як водій туристичного автобуса повертався із службової поїздки з Республіки Польщі в Україну, через пункт попуску «Рава-Руська». Під час письмового декларування він заявив про наявність 15 пачок дитячих підгузків та трьохсот польських злотих.

Після перевірки заявлених відомостей та завірення митної декларації, під час митного контролю автобуса в боксі для поглибленого огляду товарів та транспортних засобів, за допомогою технічних засобів митного контролю було виявлено 398,8 кг твердого сиру польського виробництва. Товар приховали за обшивкою стелі автобуса та в конструктивних порожнинах багажного відділення. Доступ до нього став можливим після демонтажу заводських кріплень панелі кондиціонера автобуса. Водій визнав цей товар своєю власністю. Документів, що підтверджують факт придбання та вартість товару, до митного оформлення не подав.

Так він намагався перемістив через митний кордон України вищевказаний товар з приховуванням від митного контролю, тобто з використанням способів, що утруднюють виявлення таких товарів.

Зазначені дії мають ознаки порушення митних правил, передбаченого ч.1 ст.483 Митного кодексу України. Прихований товар вилучено, його вартість буде встановлено додатково.
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