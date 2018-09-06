Давидівська ОТГ розвиває у селах систему відеонагляду Суспільство | 06-09-2018, 14:17 0 123

У двох селах Давидівської об’єднаної територіальної громади активно працює система відеоспостереження. Ця система уже призвела до зменшення злочинності, тож у планах громади поширення її роботи на усі населені пункти ОТГ.

Як розповів староста Пасіки-Зубрицького старостинського округу Давидівської ОТГ Ігор Бубенчик, перші камери у селі Пасіки-Зубрицькі були встановлені у 2015 році. Сьогодні їх тут є понад 25 штук на усіх в’їздах в село, щоби було видно, які машини в'їжджають у населений пункт і які виїжджають з нього. У перспективі у Пасіках-Зубрицьких планується встановити і регулюючі шлагбауми, щоби обмежити в’їзд в село великотоннажних автомобілів, які нищать асфальт і бруківку.

«До встановлення камер у Пасіках-Зубрицьких через день щось ставалося. Крадіжки на будівництві, з житлових будинків. Зараз про таке вже не чути. Деякі злочинці вже знають про те, що у Пасіках-Зубрицьких стоять камери і сюди навіть не заїжджають. В останній рік я навіть не чув, щоби у нас були крадіжки», -- говорить Ігор Бубенчик.

За його словами, послуги охоронної фірми, яка встановила і обслуговує відеокамери, оплачує зі свого бюджету сільська рада. Також фірма встановлює сигналізації на житлові будинки, але за це вже мешканці платять самостійно.

Ігор Бубенчик каже, що система відеонагляду у Давидівській ОТГ буде розширятися. Зокрема, перші камери встановлені у селі Давидові. Позиція керівництва ОТГ полягає у тому, щоби у всіх населених пунктах встановити вуличне освітлення і поступово поставити відеокамери. Це зробить життя в громаді і комфортним, і безпечним.

Офіс реформ у Львівському РВ АМУ

