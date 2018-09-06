Лише до 10 вересня триває прийом документів на участь у Програмі підтримки обдарованої молоді Суспільство | 06-09-2018, 18:21 0 82 У рамках Програми підтримки обдарованої молоді м. Львова 10 тис грн можуть отримати талановиті учні міста за особисті досягнення в інтелектуальних конкурсах, турнірах, олімпіадах Всеукраїнського та Міжнародного рівнів. Як інформує управління освіти, подавати документи слід у паперовій формі через Центр надання адміністративних послуг Львівської міської ради до 10 вересня 2018 року.



Зверніть увагу! При прийомі документів враховуються досягнення за попередній навчальний рік.



Розгляд документів для отримання премії проводиться з 10 вересня до 10 жовтня 2018 року.



Претенденти на отримання премій подають такі документи:



Мотиваційний лист кандидата (одна сторінка друкованого тексту, шрифт — Аrial, розмір шрифту — 12).



Копію свідоцтва про народження або копія паспорта кандидата на винагороду.



Копії дипломів, грамот або інших документів, які засвідчують перемоги в олімпіадах, конкурсах, турнірах тощо, участі у міжнародних та всеукраїнських проектах, конференціях, конгресах, участь в онлайн-курсах, майстер-класах, тренінгах.



Рекомендаційні листи (не більше 3 листів).



Заяву на ім’я начальника управління освіти.



В рамках Програми підтримки обдарованої молоді м. Львова у 2018 році передбачено 30 таких премій.



Контактна інформація за тел.: 254−60−52, e-mail: Branytska. Olha@lvivcity.gov.ua