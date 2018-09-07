ООС: 28 обстрілів за добу, зранку бойовики застосували артилерію Суспільство | 07-09-2018, 09:12 0 66 Упродовж минулої доби російські окупанти 28 разів відкривали вогонь по позиціях українських військ.



Про це повідомляє прес-центр ООС.



Противник вів прицільний вогонь із озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.



Російсько-окупаційні війська здійснювали обстріли позицій Об’єднаних сил в районах населених пунктів Кримське, Золоте-4, Майорськ, Південне, Піски, Красногорівка, Мар'їнка, Чермалик, Павлопіль, Гнутове, Водяне, Лебединське та Широкине.



Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає.



За даними розвідки, протягом доби двох окупантів знищено та ще трьох поранено.



Від початку доби ворог п'ять разів обстріляв позиції Об'єднаних сил поблизу Кримського, Гнутового та Водяного. При цьому у порушення умов "шкільного" перемир'я по позиціях поблизу Кримського вогонь вівся із застосуванням артилерії. Втрат серед українських захисників немає.