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На Львівщині відкрито унікальний освітній осередок для навчання молоді

Суспільство | 07-09-2018, 11:24Коментарів: 0 0 Переглядів: 18 18    


У місті Буськ, що на Львівщині розпочав роботу унікальний Центр військово-патріотичного навчання молоді. Урочистості відбулися на базі місцевого будинку дитячої та юнацької творчості за участі педагогічного колективу, пластунів, представників гімназії-інтернату імені Євгена Петрушевича, а також органів місцевого самоврядування, військовослужбовців Збройних Сил України, волонтерів та учасників Антитерористичної операції (ООС).
Виступаючи перед присутніми голова райдержадміністрації Петро Мороз висловив слова вдячної на адресу небайдужих патріотів, які доклали зусиль до створення центру.
– Подія непересічна та значима для нашого району, адже в умовах реальної загрози національній безпеці з боку російських ворожих військ, що окупували Кримський півострів та окремі райони Донбасу військово-патріотичне виховання дітей та молоді набуло нового змісту для нас усіх. Я вдячний громадським активістам, зокрема голові районної організації Ради ветеранів України Володимиру Луженцову, відділу освіти райдержадміністрації, військовим, учасникам АТО та волонтерам за проведену роботу. Переконаний в тому, що у центрі хлопці та дівчата з усього району отримають нові знання про військову справу, познайомляться зі зразками озброєння, поглиблять знання з історії становлення української державності, – зазначив Петро Мороз.
До слова, в матеріально-технічному оснащенні нового освітнього осередку взяли участь військові авіатори з міста Броди, ремонтники з міста Золочів, медичні спеціалісти Військово-медичного клінічного центру Західного регіону, освітяни Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, військовослужбовці – учасники АТО, представники навчального центру Національної гвардії України.
За словами ініціатора створення просвітницького центру голови районної ради організації ветеранів України полковника запасу Володимира Луженцова вдалося зібрати чимало зразків сучасного озброєння та елементів бойового екіпірування військовослужбовців ЗС України та інших силових структур.
– Хочу зауважити, що усі зразки навчально-матеріальної бази є навчальними. Їх можна буде потримати в руках, засвоїти правила поводження (розбирання та складання, заряджання та розряджання). Мрію про те, щоб наші вихованці вже у найближчій перспективі поповнили лави провідних військових навчальних закладів вищої освіти.
До занять, перш за все, залучатимемо учнів старших класів місцевих шкіл, які в подальшому планують пов’язати своє життя зі Збройними Силами, або іншими силовими структурами. Своїми заняттями прагнемо розширити та якісно доповнити програму шкільного предмету «Захист Вітчизни». З цією метою будемо запрошувати для проведення лекційних занять діючих військовослужбовців, – розповів він.
В межах урочистостей відбулися обмін подарунками, освячення приміщень Центру духовними отцями настоятелем храму Св.Юрія (м.Буськ) Андрієм Баглаєм та військовим капеланом Юрієм Галабудою та оглядова екскурсія для всіх охочих.
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