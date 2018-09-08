370 курсантів поповнили лави Національної академії Державної прикордонної служби України Суспільство | 08-09-2018, 14:26 0 117



Сьогодні, 8 вересня 2018 року, в Національній академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького відбулася урочиста церемонія складання Військової присяги на вірність Українському народові. Також під час урочистих заходів військовослужбовцям вручили священні атрибути прикордонників усіх поколінь – зелені берети.

Урочистості розпочалися на стройовому плацу навчального закладу із шикування усього персоналу вишу та внесення Бойового прапору.

У вітальній промові Голова Державної прикордонної служби України генерал-полковник Петро Цигикал привітав курсантів-першокурсників та зазначив, що Військова присяга – це особливий, надзвичайно відповідальний та хвилюючий момент у житті кожного військовослужбовця, а Клятва у вірності своїй Батьківщині споконвічно була і залишиться непорушним словом.

«У цьому навчальному закладі створені сучасна матеріальна база для отримання високоякісної освіти, комфортні умови для проживання, розвитку і перевтілення у справжніх офіцерів і надійних захисників України», - додав керівник прикордонного відомства.

Петро Цигикал також відмітив, що курсанти академії беруть активну участь у спеціальних прикордонних операціях, де свою майстерність відточують на практиці у протидії контрабанді, нелегальній міграції та іншим правопорушенням на державному кордоні.

Загалом 370 курсантів набору 2018 року, з яких 36 дівчат, відсьогодні стали повноправними членами курсантської сім’ї вищого навчального закладу Державної прикордонної служби України. Серед курсантів першого курсу є представники з 24 областей України, 7 учасників антитерористичної операції, 24 курсанти, батьки, яких є учасниками антитерористичної операції, а також 24 представники продовжують почесну справу військових династій – захисників кордонів Батьківщини.

У ході урочистостей Голова Держприкордонслужби вручив кращим військовослужбовцям відомства державні й відомчі нагороди, а Митрополит Хмельницький та Кам’янець-Подільський Української Православної Церкви Високопреосвященніший Антоній благословив юнаків та дівчат на військову справу.

Наприкінці урочистої частини курсанти старших курсів – учасники двох Парадів військ на честь Незалежності України здійснили показовий виступ плац-параду, який супроводжувався виступом оркестру. Завершився ритуал прийняття Військової присяги урочистим маршем молодого поповнення Держприкордонслужби України.

Курсанти зізнаються, що цей день для них став справжнім святом та закарбувався в пам’яті все життя.

«Я з нетерпінням чекав цієї миті. У мене батько прикордонник, учасник бойових дій в зоні проведення антитерористичної операції. І сьогодні я горджусь тим, що продовжу справу свого роду та стану захисником державних рубежів України. Я хочу, щоб мною пишалися рідні та весь український народ», - зазначив курсант першого курсу Владислав Кравчук.

Додамо, першокурсники навчатимуться на 4 факультетах за спеціальностями, безпека державного кордону, право, правоохоронна діяльність, філологія, психологія, телекомунікації та радіотехніка, автомобільний транспорт. Для забезпечення освітньої діяльності в Національній академії зосереджено потужний науково-педагогічний склад та створено унікальну навчально-матеріальну базу.

