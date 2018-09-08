   
MediaStar Logo
   Сьогодні: субота, 08/09/2018 Петро Цигикал: Реформування Держприкордонслужби торкнулося й сфери підготовки кадрів...>> 370 курсантів поповнили лави Національної академії Державної прикордонної служби України...>> Про реалізацію прав людини та правозахисну діяльність в органах ДФС...>> Без права на податкову знижку...>> В межах проекту «Я МАЮ ПРАВО!» розпочато інформаційну кампанію #СтопБулінг для дітей та їх батьків...>> «Львівський завод з переробки відходів буде безпечним та відповідатиме європейським стандартам», — старший банкір ЄБРР...>> Архидієцезіальні Дні Молоді у Львові триватимуть з 7 до 9 вересня. Програма заходів...>> Чарльз Шіген, Посол Ірландії: «Я не маю сумніву, що є чимале поле для налагодження ширшої співпраці»...>> Завтра у Львові відбудеться молитовна хода...>> Завдяки двом аукціонам, бюджет Львова поповнено на 5,6 млн. грн....>>
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
   Пряма моваПряма мова
Клімкін розповів, як слід реагувати на провокації РФ в Азовському морі...
 >>> 
Волкер: Росія не очікувала серйозної відповіді Заходу на її дії в Україні...
 >>> 
Саакашвілі: США вмовляли Грузію не піддаватися на провокації Росії...
 >>> 
   ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік 
ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
переглянути
   ВідеоновиниВідеоновиниs
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуЖиття Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Життя Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
   Газета №35 (55) / 2014 
№35 (55) / 2014

переглянути
   ВідеотрансляціїВідеотрансляції
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуВідеотрансляція з Василем Гораном
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Відеотрансляція з Василем Гораном
   КриміналКримінал
У Мексиці виявлено 166 тіл в масовому похованні...
07-09-2018, 06:47  >>> 
NYT з'ясувала за що Росія намагалася вбити Скрипаля...
07-09-2018, 06:45  >>> 
У Бразилії на кандидата в президенти напали з ножем...
07-09-2018, 06:42  >>> 
   Здоров'яЗдоров
У Львові декларацію з лікарем підписали майже 417 тисяч містян...
04-09-2018, 18:01  >>> 
У Львові вперше відбудеться міжнародна наукова конференція асоціації хірургів-грижологів Європи...
04-09-2018, 13:33  >>> 
За тиждень на кір захворіли більше 500 людей - МОЗ...
29-08-2018, 05:16  >>> 

Петро Цигикал: Реформування Держприкордонслужби торкнулося й сфери підготовки кадрів

Суспільство | 08-09-2018, 14:27Коментарів: 0 0 Переглядів: 146 146    


Про це Голова Державної прикордонної служби України Петро Цигикал зазначив перебуваючи в Національній академії відомства ім. Б. Хмельницького з нагоди складання курсантами Військової присяги.
«Прикордонне відомство продовжує своє реформування відповідно до кращих європейських стандартів. І сьогодні, як ніколи, ми маємо високу оцінку та дієву підтримку наших реформ від Президента України, Прем’єр-міністра України та Міністра внутрішніх справ України. Реформування торкнулося й сфери підготовки кадрів», - відмітив очільник Держприкордонслужби.
Він наголосив, що здобутком цього року стало отримання ліцензії на підготовку офіцерів оперативно-стратегічного рівня на базі академії і навчання офіцерів вже розпочалося.
У ході промови Петро Цигикал відзначив, що цього року лави нашої Національної академії поповнили 370 хлопців і дівчат, які є представниками всіх областей України.
«Щиро вітаю всіх присутніх, а особливо курсантів-першокурсників, із видатною подією у Вашому житті – складанням Військової присяги на вірність українському народові!», - сказав Голова відомства.
Він додав, що упродовж всієї історії українці зі зброєю в руках боронили свою землю від ворогів і вибір професії прикордонника у час, коли наша держава протистоїть російській збройній агресії – це вчинок гідний справжніх патріотів!
   Новини по темі: Суспільство
Петро Цигикал: Реформування Держприкордонслужби торкнулося й сфери підготовки кадрів...
08-09-2018, 14:27  >>> 
370 курсантів поповнили лави Національної академії Державної прикордонної служби України...
08-09-2018, 14:26  >>> 
В межах проекту «Я МАЮ ПРАВО!» розпочато інформаційну кампанію #СтопБулінг для дітей та їх батьків...
07-09-2018, 18:25  >>> 
На Львівщині відкрито унікальний освітній осередок для навчання молоді...
07-09-2018, 11:24  >>> 
ООС: 28 обстрілів за добу, зранку бойовики застосували артилерію...
07-09-2018, 09:12  >>> 
У Києві поліція затримала голову Громадської ради при ГУ ДФС за вимагання хабара...
07-09-2018, 06:46  >>> 
Лише до 10 вересня триває прийом документів на участь у Програмі підтримки обдарованої молоді...
06-09-2018, 18:21  >>> 
   АктуальноАктуально
Петиція до Білого дому щодо Сенцова потребує ще 4 тисячі голосів...
06-09-2018, 09:22  >>> 
Російські правозахисники отримали листа від Сенцова...
05-09-2018, 08:11  >>> 
ЄС вкотре закликав Росію звільнити Сенцова...
31-08-2018, 05:54  >>> 
   ПолітикаПолітика
Оборонний бюджет 2019 року зросте на 23 мільярди – Гройсман...
07-09-2018, 09:44  >>> 
У Парижі можуть частково заборонити оренду квартир через Airbnb...
07-09-2018, 09:40  >>> 
У Росії вирішили, що хтось спеціально просвердлив дірку в "Союзі"...
07-09-2018, 09:38  >>> 
   Діловий світДіловий світ
Про реалізацію прав людини та правозахисну діяльність в органах ДФС...
07-09-2018, 18:27  >>> 
Без права на податкову знижку...
07-09-2018, 18:26  >>> 
Нові правила ввезення товарів з-за кордону: як працює Закарпатська митниця ДФС...
07-09-2018, 16:16  >>> 
   СуспільствоСуспільство
Петро Цигикал: Реформування Держприкордонслужби торкнулося й сфери підготовки кадрів...
08-09-2018, 14:27  >>> 
370 курсантів поповнили лави Національної академії Державної прикордонної служби України...
08-09-2018, 14:26  >>> 
В межах проекту «Я МАЮ ПРАВО!» розпочато інформаційну кампанію #СтопБулінг для дітей та їх батьків...
07-09-2018, 18:25  >>> 
   ВладаВлада
Трамп: США будуть дуже злі, якщо в Сирії станеться "бійня"...
06-09-2018, 09:19  >>> 
Солідарна підтримка України є тестом на суб’єктність для Європи – глава МЗС Польщі...
06-09-2018, 07:05  >>> 
Уряд перерозподілив кошти на ремонт доріг...
06-09-2018, 07:00  >>> 
   КультураКультура
Уродини отця Климентія Шептицького пропонують відзначити на державному рівні...
07-09-2018, 11:23  >>> 
Музей народної архітектури та побуту запрошує на «Свято хліба-2018»...
07-09-2018, 11:04  >>> 
Розвиток мистецьких шкіл узгодили на нараді у Львівській ОДА...
06-09-2018, 19:33  >>> 

 
   Фоторепортаж

Важливий етап злагодження 80-ї бригади

   Останні новини
14:27 Петро Цигикал: Реформування Держприкордонслужби торкнулося й сфери підготовки кадрів
14:26 370 курсантів поповнили лави Національної академії Державної прикордонної служби України
18:27 Про реалізацію прав людини та правозахисну діяльність в органах ДФС
18:26 Без права на податкову знижку
18:25 В межах проекту «Я МАЮ ПРАВО!» розпочато інформаційну кампанію #СтопБулінг для дітей та їх батьків
17:15 «Львівський завод з переробки відходів буде безпечним та відповідатиме європейським стандартам», — старший банкір ЄБРР
17:14 Архидієцезіальні Дні Молоді у Львові триватимуть з 7 до 9 вересня. Програма заходів
17:13 Чарльз Шіген, Посол Ірландії: «Я не маю сумніву, що є чимале поле для налагодження ширшої співпраці»
17:11 Завтра у Львові відбудеться молитовна хода
17:10 Завдяки двом аукціонам, бюджет Львова поповнено на 5,6 млн. грн.

   Анонси
Львів’ян запрошують відвідати Лекторій «Гордість міста» 2.0...
07-09-2018, 11:00  >>> 
У Львівському університеті відбудеться зустріч із головою Українського Товариства у Любліні Григорієм Купріяновичем...
06-09-2018, 16:42  >>> 
У Новояворівську відбудеться фестиваль «АртЛіто»...
05-09-2018, 17:41  >>> 
   Вибори 2012Вибори 2012
Новини
Мажоритарні округи
ОВО №115
ОВО №116
ОВО №117
ОВО №118
ОВО №119
ОВО №120 		ОВО №121
ОВО №122
ОВО №123
ОВО №124
ОВО №125
ОВО №126
Багатомандатний округ
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
Інтернет-видання Захід.NET Новини західної України Газета Ратуша pressclub.lviv.ua yurholding.com
   © 2008-2012 Медіастар
   Передрук матеріалів тільки за наявністю
   гіперпосилання на www.mediastar.net.ua
Яндекс цитирования