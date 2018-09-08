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Петро Цигикал: Реформування Держприкордонслужби торкнулося й сфери підготовки кадрів
|Суспільство | 08-09-2018, 14:27
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Про це Голова Державної прикордонної служби України Петро Цигикал зазначив перебуваючи в Національній академії відомства ім. Б. Хмельницького з нагоди складання курсантами Військової присяги.
«Прикордонне відомство продовжує своє реформування відповідно до кращих європейських стандартів. І сьогодні, як ніколи, ми маємо високу оцінку та дієву підтримку наших реформ від Президента України, Прем’єр-міністра України та Міністра внутрішніх справ України. Реформування торкнулося й сфери підготовки кадрів», - відмітив очільник Держприкордонслужби.
Він наголосив, що здобутком цього року стало отримання ліцензії на підготовку офіцерів оперативно-стратегічного рівня на базі академії і навчання офіцерів вже розпочалося.
У ході промови Петро Цигикал відзначив, що цього року лави нашої Національної академії поповнили 370 хлопців і дівчат, які є представниками всіх областей України.
«Щиро вітаю всіх присутніх, а особливо курсантів-першокурсників, із видатною подією у Вашому житті – складанням Військової присяги на вірність українському народові!», - сказав Голова відомства.
Він додав, що упродовж всієї історії українці зі зброєю в руках боронили свою землю від ворогів і вибір професії прикордонника у час, коли наша держава протистоїть російській збройній агресії – це вчинок гідний справжніх патріотів!
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